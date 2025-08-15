Dallinga, offerte francesi. Ma il club alza il muro. Stop alle cessioni dei big

Stop alle cessioni eccellenti. E il discorso non vale solo per Lucumi, per il quale il Bologna ha rifiutato 25 milioni dal Sunderland. Dalla Francia giunge notizia di un’offerta intorno ai 20 milioni tra parte e fissa e bonus per Thijs Dallinga, con Lens e soprattutto Rennes a caccia di una punta visto l’imminente passaggio di Kalimuendo al Nottingham di Ndoye per oltre 30 milioni.

Il Bologna fa muro. L’addio dell’olandese, a questo punto del mercato e a queste cifre, non è contemplato, anche perché dirigenza e tecnico credono nella consacrazione di un attaccante che pur nelle difficoltà fisiche, tecniche e di ambientamento ha chiuso la stagione con 7 reti, 5 in meno delle 12 stagionali di Zirkzee al suo secondo anno, con quest’ultimo che alla prima stagione si fermò a quota 2. Al momento respinti al mittente anche i nuovi sondaggi di Roma e Porto per Fabbian, che la dirigenza ritiene giocatore importante con valutazione superiore ai 20 milioni, senza possibilità di prestito, tanto per complicare i piani a chi possa pensare di stuzzicare il centrocampista, a due settimane dalla fine del mercato. Nessuna uscita a meno di offerte clamorose.

In uscita restano Karlsson, a patto che arrivi il sostituto di Ndoye, Okwonkwo, Urbanski, Corazza, Bonifazi e Ilic.

A proposito della caccia all’esterno, novità dall’Arabia per Wesley (20): il Bayern Monaco ha dato il via libera a Coman per volare in Arabia e sottoporsi alle visite mediche con l’Al-Nassr e non è escluso che nelle prossime ore il Bologna tenti un rilancio per il brasiliano ex Corinthians, che prima di accasarsi in Arabia era stato nel mirino anche del Manchester United e del Porto.

Su Okafor (25) del Milan si è inserito il Leeds, il Bologna continua ad attendere aperture anche per Boving (22) dello Sturm Graz, Lucas Cepeda (22) del Colo Colo (ma c’è pure l’Atalanta) Rowe (22) del Marsiglia, Traorè (22) del Basilea e Gil (24) per tentare l’affondo. Ma queste paiono partite destinate ad entrare nel vivo dopo Ferragosto, una volta capito se l’Al-Nassr scenderà a patti per Wesley.

In mediana, invece, si gioca su più tavoli: con il Venezia per Nicolussi Caviglia (24) e la Fiorentina per Mandragora (28), perché qualora quest’ultimo non rinnovasse la Viola potrebbe andare a caccia di Asllani (23) e cedere il regista. Ma c’è pure Pessina (28) del Monza, che andrebbe a completare il pacchetto degli ex campioni d’Europa con l’Italia in cerca di rilancio, con Immobile e Bernardeschi.