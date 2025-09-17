Dall’Inghilterra sono sicuri di un nuovo tentativo a gennaio. Pronti per Orso due milioni più bonus. Su Jhon il Sunderland non molla

Chiuso il mercato, si apre il capitolo rinnovi in casa Bologna: non è un dettaglio, perché da questo tema può passare la serenità del gruppo da qui a gennaio. Momenti di tensione sono già stati vissuti: specie alla voce Lucumi. Che il colombiano abbia chiesto la cessione al Sunderland e avesse idealmente accettato la proposta da 3 milioni a stagione degli inglesi non è un segreto, come non lo è che il Bologna abbia fatto valere le tempistiche della clausola rescissoria e non abbia ceduto alle ultime curve del mercato estivo.

Ora c’è una proposta sul tavolo: il Bologna offre 1,5 milioni netti fino al 2029, con raddoppio dell’ingaggio. Resta da capire se sarà nuovo braccio di ferro o meno, perché in Inghilterra sono certi di un nuovo assalto del Sunderland a gennaio e con il mercato aperto e partite in corso resta da capire se Lucumi si appellerà o meno all’articolo 17 della Fifa, per ottenere svincolo a fronte del pagamento di una clausola, dopo più di 3 anni, questione che sarebbe spazzata via dalla firma del rinnovo. Anche per questo il Bologna preme, ma Lucumi ancora non ha risposto. Fenucci ha sottolineato la professionalità del giocatore, ma la situazione non sta giovando a Jhon, che sta vivendo di alti e bassi, e alle prospettive rossoblù.

Prospettive che passano anche dal rinnovo di Orsolini, in scadenza di contratto al 2027. Lui si ritiene figlio di Bologna e in estate, nonostante offerte ricchissime dall’Arabia e sondaggi da United e Milan, non ha aperto la porta, cosa che lascia pensare che il rinnovo possa essere dietro l’angolo. Probabile, ma non scontato. Orso è il giocatore più pagato della rosa co i suoi 1,8 milioni di ingaggio più bonus fino a 2. Alle attuali condizioni, al più con un ritocco a 2 milioni netti di parte fissa, il rinnovo non è in discussione: se invece Orso volesse monetizzare l’ultima stagione da record (15 gol in campionato e 2 in Coppa Italia) andando oltre, ecco che un altro braccio di ferro potrebbe manifestarsi alle porte.

Insomma, la posizione del club è che se il giocatore si sente figlio di Bologna come dice, dovrà dimostrarlo senza eccedere nelle pretese in chiave di rinnovo. Ma ci sono da discutere anche le posizioni di Skorupski, in scadenza al prossimo giugno, come Freuler, sul quale però il Bologna vanta un’opzione unilaterale di estensione fino al 2027. Sono questi i principali nodi alla voce rinnovo. Ma questi sono pure i giocatori che compongono la spina dorsale del Bologna, reduci della cavalcata Champions e della vittoria in Coppa Italia: il loro destino non è un dettaglio. Proposta a Lucumi già recapitata, contatti con gli agenti degli altri per accordarsi sui tempi degli incontri.

