Dan Ndoye nel mirino della Premier League: Bologna resiste alle offerte

Ha aperto ufficialmente le porte ieri il mercato estivo della Premier League: si avvicina l’ora della verità per Dan Ndoye, che in attesa di novità si gode le ferie con i compagni di squadra Beukema e Ferguson. Qualcosa inizia a muoversi. Il Bologna fin qui non ha mai aperto le porte al Napoli, che dai 30 milioni offerti a gennaio sarebbe pronto a salire a 40. Sono pochi, secondo la dirigenza rossoblù: si tratta intorno ai 50-55, dato che il club dovrà riconoscere la percentuale di futura rivendita al Basilea. Insomma, dalla cifra eventualmente incassata ci saranno da scalare dai 5 ai 7,5 milioni. Da qui, oltre che dal rendimento di Ndoye, il prezzo a oggi ritenuto in Italia fuori mercato. Non in Inghilterra.

Qualcosa inizia a muoversi, è la sensazione che filtra da Casteldebole (anche se offerte sul tavolo ancora non ce ne sono) e lo raccontano i rumors inglesi. Il Manchester United è interessato, ma Ndoye, via social, a uno Zirkzee che lo invitava ai Red Devils, aveva risposto all’ex compagno di tornare a Bologna: lo United ha bruciato fior di talenti negli ultimi anni, non esattamente la piazza ideale nell’anno che porterà ai mondiali. Soprattutto considerato che sulle tracce di Ndoye ci sarebbe il Liverpool: alcuni media di Oltremanica si dicono certi che Dan sia in ballottaggio con Malick Fofana per il ruolo di esterno offensivo, dove il club sta cercando pure il colpaccio Barcola dal Psg.

Le squadre di Premier su Ndoye sarebbero tre e la terza potrebbe essere una tra Newcastle e Arsenal, che già un anno fa intavolò la trattativa da 50 milioni per portare Calafiori a Londra. Ora che le danze sono iniziate, il momento della verità si avvicina. Il Bologna non cede al Napoli e non lo propone, ma si siederà al tavolo per trattare di fronte a un’offerta che sarebbe ritenuta indecente: anche perché un’offerta da 50 porterebbe a Ndoye un ingaggio da 4-5milioni netti, impossibile da rifiutare.

Intanto, il sorpasso della Fiorentina ai rossoblù per Edin Dzeko (39) è diventato ufficiale. Che il Bologna non potesse andare sopra una proposta annuale da 1,5 milioni era risaputo, anche per non complicare la trattativa di rinnovo di Beukema, che il Bologna non intende cedere, con proposta di portarlo a 2 milioni di ingaggio e farlo insieme a Orsolini il giocatore più pagato della rosa. La Fiorentina ne ha approfittato: un anno di ingaggio 1,8 milioni netti più bonus, più un’opzione sulla seconda stagione e bonus alla firma.

Addio Dzeko, Piccoli riscattato dal Cagliari, Esposito bloccato dall’Inter: il Bologna prosegue la caccia alla terza punta, dove Carlos (24) del Basilea e Ivanovic (21) del Saint Gilloise sono nomi sul taccuino insieme a Franculino (20) del Midtjylland. Ma tra le priorità c’è l’eventuale sostituto di Ndoye: Van Bommel (20) dell’Az è uno dei profili in cima alla lista dei desideri, insieme a Mbangula (21).