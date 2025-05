Dan Ndoye punta al recupero per la finale di Coppa Italia con il Bologna

Dan Ndoye corre veloce. E questa non è una novità, ma lo svizzero questa volta deve farlo per recuperare ed essere a disposizione di Vincenzo Italiano in vista del rush finale. Partendo dalla finale di Coppa Italia del 14 maggio a Roma, obiettivo reale per il rientro del jolly offensivo elvetico. Dan è alle prese con il recupero dal risentimento muscolare accusato alla coscia sinistra nei giorni precedenti alla vigilia del match con l’Udinese.

L’imprevedibilità di Ndoye è mancata a Udine e mancherà domani contro la Juve. Ritrovarlo a partire dai prossimi incontri significherebbe tanto. Quando il Bologna aveva annunciato l’infortunio, aveva specificato che il rientro in campo sarebbe stato in 2-3 settimane, presumibilmente per la partita con la Fiorentina alla penultima giornata, ma è chiaro che sia Italiano che la società vogliano ritrovarlo quanto prima. Magari accorciando di sette giorni il rientro. La Coppa Italia è nel mirino, come ribadito dallo stesso svizzero nel corso di un’intervista rilasciata quotidiano elvetico La Cote di Nyon.

"E’ qualcosa di incredibile poter scrivere la storia di questo club, ma non ci basta essere in finale. Vogliamo vincere la Coppa".

Ndoye ha le idee chiare ed è sicuro che una spinta in più potrebbe arrivare ancora una volta dal tifo, sia per la trasferta di Roma che per le ultime partite in casa che ci diranno quale obiettivo europeo avrà raggiunto la società.

"Lo stadio è sempre pieno, la gente mi riconosce e sono tifosi nel vero senso della parola. Vengono a chiedermi foto, autografi. Mi piace accontentarli".

Lo svizzero ha parlato del suo ruolo e di come questo sia cambiato con l’arrivo di Italiano sulla panchina del Bologna.

"Con lui ho più libertà di movimento, mentre l’anno scorso dovevo stare più in linea". Una maggiore libertà che sembra aver sbloccato definitivamente Dan, più concreto sotto porta e determinante in più di un’occasione con le sue giocate e soprattutto con i suoi gol. Ndoye ha le idee chiare e corre veloce, per un recupero lampo che gioverebbe non poco alle rotazioni di Italiano e per fare ancora la differenza anche in questo finale di stagione.