Davide Calabria attende proposta di rinnovo dal Bologna: offerta in arrivo

Davide Calabria (nella foto Schicchi) attende una proposta di rinnovo entro 7-10 giorni: così sono rimaste le parti, che in settimana si sono aggiornate. L’ex Milan, in rossonero, guadagnava 3 milioni di euro netti. Si svincolerà il 30 giugno e sa che il Bologna non potrà garantirgli quella cifra: è allo studio un’offerta che prevede ingaggio pluriennale (intorno al milione) e un bonus alla firma con annesse spese di agenzia.

Il giocatore intende valutarla una volta che sarà ufficiale, dando un peso all’ambiente che ha trovato in rossoblù. Valutarla non significa che ad oggi la fumata bianca sia probabile: perché alla sua porta hanno già bussato Galatasaray, Besiktas e probabilmente busserà la Fiorentina di Pioli, il tecnico con cui Calabria ha vinto lo scudetto: lo stesso che ha messo la freccia su Edin Dzeko (39) per l’attacco, con contatti diretti con il giocatore e un’offerta superiore a quella del Bologna, che non va oltre i 2 milioni a stagione con un anno più uno.

Anche per questo con l’entourage di Calabria si è parlato di attaccanti: proposto lo spagnolo Jutglà (26) del Bruges, spagnolo che in Belgio quest’anno ha segnato 14 reti (e 7 assist), 2 delle quali in Champions. Proposto l’esterno belga Chemsdine Talbi (20), sempre del Bruges, che piace al Napoli e ha mercato in Europa, oltre a Okafor (25), di rientro al Milan di rientro dal prestito al Napoli: Sartori lo aveva cercato quando era al timone di comando dell’Atalanta e lo svizzero militava ancora nel Salisburgo, ma a oggi i 3 milioni di ingaggio percepiti da Okafor lo rendono poco attrattivo e il Milan spera di far cassa con la cessione.

Più avanti si vedrà, intanto dal confronto con gli agenti di Calabria potrebbero svilupparsi nuove piste, riflessioni sono in corso. Pubill (21) dell’Almeria e Dedic (22) del Salisburgo sono piste battute da Sartori e Di Vaio qualora non si arrivasse all’accordo con Calabria.

Per l’attacco piace molto Franculino (20) del Midtjylland, scuola Benfica e nazionale della Guinea Bissau, ma i danesi per ora frenano, attendendo di capire se arriveranno offerte dalla Premier (West Ham). Piste percorribili sono rappresentate da Sebastiano Esposito (22), Pinamonti (26) e Kevin Carlos (24) del Basilea, sul quale il Villarreal spinge forte: come pure per Fernandez del Velez, ai box per la rottura del crociato: il Bologna puntava a prenderlo a parametro zero a fine anno, ma l’affare pare sfumato.

Non il portiere Gillier (21), nazionale cileno, che sarà girato in prestito al Montreal. Per il ruolo di esterno, data la possibile partenza di Ndoye, oltre a Van Bommel il Bologna segue Abde Ezzalzouli (23) del Betis, mentre in difesa la pista Renato Veiga (21) si aggiunge a Diogo Leite (26) dell’Union e Martin Vitik (22) come rinforzo del pacchetto centrale.

Marcello Giordano