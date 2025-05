Davide Calabria e Bologna in attesa del verdetto della giustizia sportiva

La cronaca delle ultime ore riporta alla spada di Damocle sulla testa di Davide Calabria e del Bologna. Giornata di squalifica per Inzaghi e Calhanoglu, in virtù delle vicende che riguardano l’inchiesta sulle curve di Milan e Inter e dei contatti con i membri del club, all’interno della quale tecnico e regista nerazzurro hanno chiesto il patteggiamento.

Non così il terzino rossoblù, ex Milan, il cui nome è emerso nell’ambito dell’inchiesta. Non ha voluto patteggiare. Ergo attende gli esiti della giustizia, per capire se la sua posizione sarà stralciata o meno. In caso contrario, difficilmente la squalifica andrà sotto le due giornate, dato il risultato di chi ha patteggiato la pena sportiva. Resta da capire quali saranno le tempistiche della giustizia. E tanto Calabria quanto il Bologna restano con il fiato sospeso.

Trattiene il fiato il Bologna: perché restano quattro giornate al termine del campionato e cinque per chiudere la stagione, considerando la finale di Coppa Italia che vale la storia. Ed Emil Holm non rientrerà prima della finale di Coppa Italia del 14 maggio.

Niente Juventus e Milan in campionato. Juventus, Milan in campionato e Coppa Italia sono invece nel mirino di Calabria, ex del doppio incrocio, a maggior ragione sentito dopo il burrascoso addio a fine gennaio, seguito allo scontro con Conceicao post match casalingo dei rossoneri con il Parma, quando i due quasi arrivarono alle mani, separati da giocatori e staff. Quello segnò il passo d’addio di Calabria, che a Bologna ha dichiarato di aver ritrovato clima e tattica simili al Milan dello scudetto di Pioli.

Resta da capire se il verdetto della giustizia sportiva cadrà a breve o a fine stagione e se in caso di squalifica l’appello rinvierà o meno il verdetto. Nell’attesa Calabria sarà a disposizione: ma dovrà saper mettere da parte la vicenda per concentrarsi sul campo.

Marcello Giordano