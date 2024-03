De Ketelaere, un errore che pesa. Pasalic parte bene, ma si smarrisce

Carnesecchi 6,5 Miracoloso sul colpo di testa di Calafiori, incolpevole sul rigore, dice no al 3-1 di Ferguson.

Scalvini 5,5 E’ il centrale con libertà di incursione, ma crea poca superiorità. Sostituito.

Djimsiti 5,5 Finisce vittima di Zirkzee: non gli concede conclusioni, ma lo perde negli spazi.

Kolasinac 6 Cancella Orsolini nel primo tempo, soffre Ndoye nella ripresa.

Zappacosta 6 Sua l’iniziativa e il tiro che stappano la partita. Ma quando entra Saelemaekers cambia la musica.

Pasalic 5 A uomo su Calafiori, è la sorpresa che scompagina i piani rossoblù in avvio. Ma si fa anticipare su corner dal difensore e si perde Ferguson sul sorpasso. Sostituito.

De Roon 6 Si incolla a Fabbian e limita Zirkzee nel ruolo fantasista aggiunto. Costringe il primo al cambio, soffre poi, ma è l’ultimo ad arrendersi e sfiora il pari: murato da Kristiansen.

Ruggeri 6 Spinge tanto nel primo tempo, creando per De Ketelaere e arrivando alla conclusione, tenendo Orso sulla difensiva. Poi si perde.

Koopmeiners 4,5 Giallo su Ndoye, rigore su Saelemaekers. Non incide, delude.

De Ketelaere 5 Si divora il vantaggio al secondo minuto. E’ anche grazie a un suo movimento dentro al campo che arriva il vantaggio atalantino, ma fatica a trovare posizione.

Lookman 6,5 Beukema lo segue a uomo e lo soffre nel primo tempo, quando crea per sè e per i compagni spaziandosi tra il centrale e Posch. Segna il vantaggio in tap in soffre dopo l’ingresso di Lucumi.

Ederson 5,5 Entra e rimedia un giallo. Impreciso.

Holm 5,5 In difficoltà con Saelemaekers, subito ammonito.

Miranchuk 6 Ci prova e sfiora il gol.

Scamacca 6 Il suo ingresso costringe il Bologna in area nel finale.

Hien sv

Allenatore Gasperini 5,5 Terzo ko consecutivo contro Motta. Sorprende Thiago e il Bologna in avvio alzando Pasalic da guastatore e abbassando Koopmeiners da regista aggiunto. Ma subisce la capacità dell’allievo di cambiare spartito in corsa. Sfuma l’ottava vittoria consecutiva casalinga, il Bologna va in fuga.

Voto squadra 5,5

Marcello Giordano