De Silvestri volontario Airc

Non solo gol e non solo discese lungo la fascia destra. Lorenzo De Silvestri, 35 anni, capitano ombra del Bologna nonché uomo spogliatoio, sa come farsi valere anche fuori dal campo.

Per qualche ora, con la pettorina da volontario, si è messo al servizio dell’Airc, l’associazione italiana che si occupa della ricerca sul cancro.

Sorriso smagliante e tanta voglia di mettersi a disposizione di chi, magari, è meno fortunato. Lollo De Silvestri (nella foto con gli altri volontari) è nel cuore della città.