Decisiva la prossima settimana. Freuler, accordo vicino. Il club è fiducioso

Sbrigata la pratica di Skorupski, il Bologna passa a quella di Remo Freuler, altro calciatore in scadenza al 2026. C’è ottimismo, esattamente come è sempre stato manifestato per il portiere polacco. Il nazionale svizzero guadagna quanto il compagno: circa 900mila euro più bonus. La sensazione è che l’accordo per il prolungamento possa essere trovato sulle stesse basi. In programma nei prossimi 7-10 giorni incontri con il calciatore e il suo entourage per cercare di arrivare alla quadra. Per Skorupski sarà Bologna a vita, da capire se anche per Freuler, che ha un anno in meno del polacco, si andrà al 2027 o al 2028, come scadenza.

O magari 2027 con opzione al 2028 a favore del Bologna: è uno degli argomenti sotto la lente d’ingrandimento. Ma Freuler in estate dichiarò come chi lascia Bologna sà cosa lascia e non cosa trova, segno che la volontà di arrivare alla fumata bianca c’è.

I nodi da sciogliere alla voce rinnovi riguardano in primis Orsolini e soprattutto Lucumi, che già aveva chiesto la cessione in estate.

m. g.