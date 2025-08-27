Calciomercato Bologna: la Fiorentina su Diogo Leite. Stallo Lucumi, appello social dei tifosi inglesi

Aspettando il confronto sul campo in programma il 26 ottobre, il lungo derby di mercato tra Bologna e Fiorentina continua. E’ iniziato con Dzeko, accasatosi alla viola, è proseguito con Zortea, strappato dai rossoblù. E’ passato attraverso giocatori che poi non sono arrivati a nessuna delle due (vedi Ioannidis, vicino allo Sporting Lisbona e che dovrebbe sbloccare l’operazione Harder al Milan) e ora la Fiorentina prova a stringere per due obiettivi a lungo corteggiati e seguiti dal Bologna: Nicolussi Caviglia (25) del Venezia, per la mediana, e Diogo Leite (26) dell’Union Berlino, entrato nelle mire viola in caso di uscita di Comuzzo e/o Pablo Mari, insieme allo svincolato Victor Lindelöf (31). Anche sul mercato che si giocano le ambizioni e la voglia di superarsi dei due club. Ed è pure in virtù degli inserimenti viola che il mercato resta bloccato.

Ma non solo. Hanno richieste Fabbian, sul quale è arrivato il Milan, e pure Lucumi, per il quale restano sul tavolo i 30 milioni del Sunderland con proposta di quinquennale da 3 netti a stagione per il calciatore, con i tifosi del Sunderland che sui hanno dato vita all’hastag ironico ‘Free Lucumi’, minacciando la grassa Bologna di attentare alla cucina italica qualora non venisse dato il via libera alla cessione.

Ma reperire adeguato sostituto è cosa complessa. C’è stato un sondaggio con la Juventus per Daniele Rugani (31), ma i bianconeri stanno trattando la cessione di Savona al Nottingham di Ndoye e se dovesse andare in porto l’italiano non dovrebbe essere sul mercato. Ergo il Bologna resta sulla sua posizione: Lucumi non si tocca, ma restano ancora 5 giorni alla fine del mercato. Il Milan ha offerto 15 milioni tra parte fissa e bonus per Fabbian, ma non è proposta che possa far vacillare il Bologna, che parte da una valutazione di 20 più bonus. Prima però ci sarebbe da reperire il sostituto: Nicolussi può sfumare, la Fiorentina potrebbe mettere sul mercato Mandragora (28, partito dalla panchina a Cagliari, poi l’ingresso con il gol) in caso di mancato accordo sul rinnovo e piace Kjaergaard (22) del Salisburgo.

Ci sono pure problemi di lista da risolvere, sul piano Uefa e il Bologna ha un piano B per reperire fondi per un ultimo possibile colpo, per la mediana: la cessione degli esuberi, dal quale in caso di operazioni a titolo definitivo il club conta di ricavare un tesoretto. Intanto, il Milan è tornato alla carica per Rabiot, mossa che lascia presagire come non conti che il Bologna possa riaprire la posta per Fabbian: alla finestra anche Atalanta e Napoli per un gioco a incastri che potrebbe portare Musah a Bergamo e Brescianini a Napoli.

A Casteldebole, invece, la dirigenza resta sulle proprie posizioni: senza rimpiazzi adeguati, niente addio a Lucumi e Fabbian, anche se questo può significare veder sfumare obiettivi di mercato.