Bologna: Di Vaio rinnova fino al 2027, Holm si ferma per 2-3 settimane

Bologna, 25 aprile 2025 – Il Bologna fa quadrato attorno ai suoi uomini mercato. Dopo il rinnovo del Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori, arrivato lo scorso febbraio, ecco anche la firma del Direttore Sportivo Marco Di Vaio che ha prolungato il suo sodalizio con i rossoblù fino al giugno 2027. Accordo analogo a quello di Sartori per l’ex numero 9 che potrà dunque dare continuità ad un progetto la cui bontà e sotto agli occhi di tutti, ancor più dopo la finale di Coppa Italia conquistata.

A dare novità del rinnovo la società, con un comunicato che riporta anche le parole del presidente Joey Saputo: “Sono felice di annunciare il rinnovo del contratto di Marco Di Vaio. Conosco Marco dal 2012, quando lo incontrai per proporgli di venire a giocare a Montreal. L’ho conosciuto come calciatore e poi, qui a Bologna, come dirigente. Negli anni l’ho visto crescere e affinare le sue capacità professionali: nelle ultime stagioni, lavorando al fianco del responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, ha contribuito alla crescita della squadra e alla valorizzazione della nostra rosa. Credo fermamente che sia giusto assicurare continuità a questo progetto tecnico”.

Parole analoghe a quelle utilizzate anche dall’Amministratore Delegato Claudio Fenucci, pronto a sottolineare il contribuito di Di Vaio nell’ecosistema Bologna con i risultati raggiunti: "Questo rinnovo mi fa molto piacere anche dal punto vista umano, visto il rapporto personale che si è creato in questi anni”.

Spazio poi anche alle parole dello stesso dirigente, che ha subito evidenziato la sua felicità nell’aver prolungato l’accordo con il Bologna che lo vede così continuare il suo rapporto con i rossoblù, dopo gli anni come bandiera in campo: “Sono onorato di continuare questa emozionante avventura” spiega Di Vaio. “Questo era per me un obiettivo e un forte desiderio, per proseguire un percorso che ci sta dando grandi soddisfazioni e con ancora tanti traguardi da inseguire in questa stagione e in quelle che verranno. Ringrazio il Presidente Joey Saputo per la fiducia che ha riposto in me in tutti questi anni, Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e tutte le persone che lavorano nel Club per costruire tutti insieme i nostri sogni. Un enorme grazie ai tifosi del Bologna e a una città che ogni giorno ci avvolge con un affetto speciale”.

Smaltita l’euforia per la vittoria sull’Empoli e la finale di Coppa Italia conquistata, la squadra tornerà al lavoro sul campo sabato mattina, per una sessione di allenamento a Casteldebole agli ordini di Vincenzo Italiano in vista del posticipo di lunedì alle 18.30 contro l’Udinese. Non ci sarà Emil Holm, con il giocatore che si era fermato durante l’allenamento di rifinitura prima della sfida con i toscani. Gli esami al quale è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo sinistro con tempi di recupero stimati in 2-3 settimane.