Dialogo riaperto con il Milan. Casteldebole ci riprova per arrivare a Pobega

Il canale Bologna-Milan è ufficialmente riaperto: dopo il mancato riscatto di Tommaso Pobega (25) da parte dei rossoblù, resta viva la possibilità di un ritorno del centrocampista, che ieri ha iniziato la nuova stagione con il Milan di Massimiliano Allegri. C’è trattativa: il Bologna vorrebbe un nuovo prestito con riscatto, anche obbligato a determinate condizioni, intorno ai 6 milioni. Il club rossonero chiede un acquisto a titolo definitivo concedendo un 20-30 per cento di sconto rispetto al prezzo pattuito per il riscatto del prestito non esercitato: ergo, 7-8 milioni, anche in virtù dell’imminente incasso da 30 milioni per Beukema (24 al netto della percentuale di futura rivendita) e dei 15 spesi dal Bologna per Vitik, che creano un avanzo da circa 11 milioni. Si tratta.

Il Bologna ha nel mirino Rolando Mandragora (27) della Fiorentina e Nicolussi Caviglia (24) del Venezia, richiesto da Villarreal e Psv, quest’ultimo interessato pure a Karlsson, per rimpiazzare Lang, in procinto di raggiungere Napoli.