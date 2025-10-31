Domani a Roma un quadrangolare per i 50 anni dalla scomparsa del grande artista. Fenucci: "Forte il suo legame con la città e il club». Bologna, una maglia numero 11 per Pasolini

Ricorre domenica il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini. Il suo Bologna sarà impegnato alle 18 a Parma, la memoria del poeta, regista e intelletuale scomparso a Roma in circostanze tragiche sarà, invece, celebrata sabato, proprio nella capitale, con una manifestazione sportiva: un quadrangolare di calcio che andrà in scena allo stadio dei Marmi Pietro Mennea al Foro Italico, con inizio alle ore 10. Si celebrerà così anche la grande passione per il calcio di Pasolini, che è stato pure un’ala sinistra e amava ispirarsi al doppio passo di Biavati, lui che era tifosissimo della squadra rossoblù e nato sotto le Due Torri il 5 marzo 1922. ’PPP50: Pasolini segna ancora’: è questo il nome della manifestazione, che vedrà il Bologna protagonista seppur a distanza, con la dedica di una maglia numero 11 (il suo numero preferito) all’evento e alla memoria di Pasolini, che allestì la nazionale attori da lui stesso capitanata e che annoverava tra i protagonisti Ninetto Davoli, Franco Nero, Ugo Tognazzi, Enrico Montesano e Giorgio Bracardi. L’ad rossoblù Fenucci ha voluto ricordare così l’intellettuale: "Pasolini ha avuto un legame forte con la città di Bologna e con la squadra di calcio che la rappresenta. Negli anni della formazione, prima al Liceo Galvani e poi alla Facoltà di Lettere dell’Università, Pasolini ha coltivato la sua grande passione per il calcio. È celebre un passo in cui Pasolini ricordava i pomeriggi passati a giocare a pallone ai Prati di Caprara, considerati i più belli della sua vita. E poi il Bologna, la squadra del cuore: ‘Non ho mai visto niente di più bello degli scambi tra Biavati e Sansone, che domeniche allo stadio Comunale!’. Voglio immaginare che anche oggi sarebbe orgoglioso del suo Bologna".

Anche Fabio Capello ha ricordato Pasolini: "Lo conobbi a Grado nei primi anni 70. Ho sempre avuto la sensazione che Pier Paolo guardasse al calcio come alla vita: con passione, curiosità e profondità. Era un’ala sinistra di livello, grande corsa in velocità e dribbling guizzante, tifoso del Bologna e gli piaceva fare il doppio passo alla Biavati. Fu lui che a un certo punto mi chiamò a giocare in quella nazionale degli attori".

La Figc fornirà i palloni ufficiali per disputare le partite, che inizieranno alle 9 con esibizioni di calcio giovanile e proseguiranno con il quadrangolare tra nazionale attori, nazionale scrittori, nazionale giornalisti e Campidoglio Football Club.

Marcello Giordano