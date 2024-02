Domani al lavoro. Castro, primo test con il gruppo

Ultimo giorno di riposo per il Bologna: da domani per i rossoblù sarà tempo di tornare al lavoro a Casteldebole per iniziare la marcia di avvicinamento al confronto diretto in chiave Champions con l’Atalanta di Gasperini, uno dei maestri di Thiago Motta e di Freuler. Domani sarà primo allenamento in gruppo per Santiago Castro, che venerdì ha tifato per i compagni dalla tribuna e sabato ha completato i test atletici per consegnare a staff tecnico e medico una fotografia delle sue condizioni prima di iniziare gli allenamenti per poter studiare, qualora fosse necessario, un piano di lavoro personalizzato per evitare guai fisici, dato che l’argentino viene da due settimane di pausa, dopo il preolimpico con la nazionale. Da domani Bologna al completo, senza squalifiche con cui fare i conti e con un Castro in più, con l’argentino chiamato a calarsi nella parte.

m. g.