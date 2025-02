Domani di nuovo al lavoro. Capitan Ferguson spera di rientrare con il Parma

Dopo la vittoria in rimonta su un campo reso pesante dalla pioggia, Vincenzo Italiano ha concesso due giorni di riposo al gruppo: domani mattina è in programma la ripresa, in vista della trasferta di sabato a Parma. Orsolini avrà una settimana tipo davanti per mettere benzina nelle gambe e fiuta il rientro: se non dal primo minuto, a partita in corso.

E a Parma potrebbe tornare tra i convocati anche Lewis Ferguson: lo scozzese ha iniziato il conto alla rovescia, tra domani e martedì sarà rivalutato e punta al rientro in gruppo e tra i convocati, anche se tra il dire e il fare c’è di mezzo il via libera dei medici, dopo il problema muscolare al flessore della gamba destra.

Migliora Odgaard: niente Parma per lui, ma sta bruciando i tempi e spera di rientrare tra Milan e Cagliari. Ai box Pedrola, vittima di un guaio muscolare alla vigilia della sfida con il Torino: ma Italiano sorride: dopo Orsolini, può ritrovare Ferguson, altro pezzo da novanta del suo Bologna e non è un dettaglio: anche perché la sfida con il Parma aprirà un ciclo di tre partite in una settimana, con il recupero con il MIlan e il Cagliari e il turnover sarà d’obbligo.

