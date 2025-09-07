Domani gli esami stumentali, l’ultimo acquisto del mercato rischia un lungo stop. Sulemana subito in città, ginocchio da valutare

Ibrahim Sulemana (nella foto) è già in volo per l’Italia. Con un ginocchio, quello destro, ammaccato e il timore che la contusione rimediata mercoledì alla vigilia della sfida tra il suo Ghana e il Ciad si riveli un problema serio in grado di tenerlo al palo per un mese.

A Casteldebole diffidano delle voci trapelate in tal senso dal Ghana e rimandano agli esami strumentali in programma per domani. La paura però che la botta al ginocchio possa aver provocato un danno al legamento collaterale dell’articolazione è fondata.

Sulemana si aggiudica in ogni caso l’oscar della sfortuna, perché ha centrato il record di essere entrato nell’infermeria di Casteldebole senza avere ancora messo piede al centro tecnico. Acquistato nell’ultimo giorno del mercato, il Bologna non ha avuto nemmeno il tempo tecnico necessario per sottoporlo alle visite mediche di rito, anche se il guaio al ginocchio rimediato in nazionale è il classico incidente da trauma di gioco.

Per quanto riguarda gli altri nazionali rossoblù, Freuler ha giocato per intero la gara tra la Svizzera e il Kosovo, che i rossocrociati hanno vinto per 4-0. Minutaggio totale anche per Ferguson, in campo da titolare in Danimarca Scozia. Orsolini, invece, ha assaggiato Italia-Estonia nell’ultimo quarto d’ora, con Fabbian accomodatosi in tribuna.

Panchina invece sia per Vitik che per Moro, rispettivamente in Montenegro-Repubblica Ceca 0-2 e Far Oer-Croazia 0-1. Tra martedì e venerdì tutti e nove i nazionali rossoblù rientreranno alla base: l’ultimo sarà Lucumi, impegnato con la Colombia. Ieri mattina a Casteldebole intanto Italiano ha chiuso la settimana di lavoro con una partitella in famiglia, a ranghi misti, insieme alla Primavera di Morrone. Lavoro differenziato per Holm e Casale e appuntamento a martedì per la ripresa degli allenamenti.

