Domenica 12 a Firenze. Tre giorni di riposo. De Silvestri si allena

Tre giorni pieni di riposo: ma non per De Silvestri. ‘Lollo’, che si era fermato dopo il derby col Sassuolo per un risentimento ai flessori, durante i giorni di vacanza che Motta ha concesso alla truppa si sta allenando per poter esserci domenica al Franchi nel tanto atteso derby con la Fiorentina.

Un altro degli osservati speciali è Zirkzee, che ha chiuso la sfida con la Lazio con i crampi. Timori di brutte sorprese a Casteldebole non ne hanno: martedì, alla ripresa degli allenamenti, ci sarà un ‘check’. Verso Firenze viaggia un Bologna quasi al completo: l’unico indisponibile sarà El Azzouzi.