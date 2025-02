Domenica calda. Maratona e Cagliari, limitazioni al traffico

Oggi il ‘sold out’, domenica il grande ingorgo. Si annunciano giorni stressanti per il Dall’Ara, ma soprattutto per i bolognesi che vorranno raggiungerlo per assistere alle sfide con Milan e Cagliari. La gara di stasera presenta le criticità ‘classiche’ da una gara da tutto esaurito (finite anche le ultime tribune), con afflusso e deflusso di trentamila persone.

Domenica invece Bologna-Cagliari alle 15 si somma alla Thermal Bologna Marathon, che scatterà alle 9 e attraverserà le strade del centro storico e di mezza città causando inevitabili chiusure e limitazioni al traffico che avranno conseguenze anche per chi andrà allo stadio. Il club rossoblù invita i propri tifosi ad utilizzare i mezzi pubblici: nel caso di utilizzo di auto, invece, le uscite consigliate della tangenziale sono la 1 e la 2.