Dopo aver sostituito otto-undicesimi rispetto al Villa Park, Italiano giovedì cambierà ancora tanto. Freuler, Cambiaghi e Lykogiannis. In Europa spazio all’usato sicuro

Il Bologna si ritrova questa mattina alle 11: due giorni per smaltire la delusione del pareggio con il Lecce e preparare il prossimo appuntamento, ovvero l’attesissimo debutto casalingo in Europa League con il Friburgo. Al Dall’Ara fin qui i rossoblù hanno sempre vinto, dal Dall’Ara attendono la spinta per accendere il motore europeo. Ma si aspettano pure verdetti dall’infermeria.

Da rivalutare Casale e Pobega, con il primo che aveva già iniziato il lavoro parziale in gruppo la scorsa settimana e il secondo che si era già sottoposto a ulteriori verifiche nella speranza di essere convocato a Lecce. Considerato che nessuno dei due è stato convocato in Salento, va da sè che al più possano tornare un gruppo ed essere convocati per la sfida ai tedeschi, ma non potranno essere titolari: rappresenterebbero comunque rientri importanti all’interno delle rotazioni, considerato che giovedì sera non potranno essere della sfida gli infortunati Sulemana e Immobile, che oltre al essere ai box sono pure fuori dalla lista europea al pari di De Silvestri e Dominguez, non impiegati neppure a Lecce.

A proposito dell’ultima sfida in Salento: Italiano ha variato otto undicesimi della squadra che aveva schierato in Europa League a Birmingham. Probabile attendersi un nuovo ribaltone, cambiando tra l’altro trequarti di difesa, reparto che ancora deve trovar eun proprio equilibrio. Zortea dovrebbe tornare a destra al posto di Holm, ancora alla ricerca della miglior condizione dopo l’infortunio. Sarà ballottaggio Heggem-Vitik al fianco di Lucumi, con Lykogiannis che dovrebbe ritrovare spazio a sinsitra. In mediana è certo il rientro di Freuler, con Ferguson favorito su Moro in mediana, per restituire allo scozzese quel ritmo che ancora gli manca.

Probabile maglia da titolare per Orsolini a destra, con Odgaard e Bernardeschi in ballottaggio per il ruolo di trequarti. Ma i dubbi non sono terminati. C’è un Rowe che ha bisogno di continuità per completare l’opera di inserimento a sinistra, ritenuto però ancora acerbo tatticamente in fase difensiva. Ecco perché Cambiaghi potrebbe ritrovare la maglia da titolare: ma sarà decisione last minute, considerato pure che l’ex Atalanta è uno dei giocatori che garantisce un impatto migliore a partita in corso. Castro viaggia verso il rientro da titolare davanti e salvo sorprese, Skorupski non avrà turni di riposo, avendo garantito rendimento costante in questo inizio di stagione. Nuova probabile rivoluzione in vista, quindi, per il Bologna in vista dell’esordio casalingo in Europa League.

Marcello Giordano