Dopo il ko con l’Ofi Creta. Italiano cancella la Coppa e azzera il suo Bologna

Il giorno dopo il patatrac con l’Ofi è difficile stabilire se sabato notte al Dall’Ara abbiano lasciato più il segno i quattro gol incassati dai greci o il ceffone, impietoso ma a fini salutari, rifilato a fine amichevole da Italiano ai suoi ragazzi.

"Qualcuno dopo la Coppa Italia ha staccato la spina ed è bene che si riconnetta", ha detto senza peli sulla lingua il tecnico. Richiamo tutt’altro che morbido, e non scontato, a pochi giorni dal via del campionato. Dentro c’è innanzitutto l’invito a non sedersi sui pregressi allori.

"Tutto ricomincia e si riparte da zero", ha spiegato meglio il concetto Italiano, che sa bene come nel calcio quello che di grande hai fatto ieri resterà per sempre negli almanacchi, ma non regala crediti per presente e futuro.

Troppo rumore per nulla considerato che si parla solo di un’amichevole finita male? No. Piuttosto il saggio approccio di un allenatore consapevole che i segnali che ha mandato la squadra nel test con l’Ofi consigliano di tenere le antenne dritte in vista del debutto in campionato di sabato all’Olimpico con la Roma di Gasperini.

E consigliano anche al club di stringere i tempi sul mercato, perché rinviare ancora l’innesto di pedine strategiche (il sostituto di Ndoye, ieri subito in gol col Nottingham Forest, il terzino destro e il centrocampista, ancorché parlando a caldo sabato notte Italiano abbia dimenticato di inserire quest’ultimo nella lista dei desideri) forse è un balsamo per i bilanci, ma certo non lo è per l’allenatore se l’intento è quello di avere un Bologna al top fin dalle prime curve della stagione.

Un anno fa la partenza fu lenta perché Italiano dovette abituare il gruppo a schermi e metodi di lavoro nuovi, i suoi, e il rodaggio costò punti in campionato e la vittoria mancata con lo Shakhtar al debutto in Champions.

Quest’anno il vantaggio competitivo della continuità tecnica in panchina rischia di essere vanificato, oltre che da due cessioni pesantissime (Beukema e Ndoye), da infortuni e innesti tardivi. Dopodiché non era tutto perfetto dopo la vittoria con lo Stoccarda del 9 agosto così come non è tutto da buttare adesso dopo lo scivolone con l’Ofi Creta.

Eppure le amichevoli del precampionato servono proprio a questo: a fornire indicazioni che sarebbe pericoloso trascurare. Bene fa Italiano fa a ricordare a tutti, e innanzitutto a se stesso, che in estate è nato un nuovo Bologna, un gruppo in cui le certezze, compresi certi meccanismi di gioco, non possono essere date mai per scontate specie quando calano la concentrazione e il furore agonistico.

Non era scontato che Vitik prendesse il posto di Beukema al centro della difesa e ne ereditasse per incanto, fin dalle prime uscite, le doti di ‘regista’ del reparto. Il difensore ceco, peraltro referenziatissimo da tutti gli scout d’Europa, deve ancora capire su che pianeta è atterrato.

Il Bologna su di lui ha investito tanto (11 milioni più corposi bonus) ed è convinto che l’investimento alla lunga pagherà. A patto di lavorare duro. Ma per quello c’è Italiano.