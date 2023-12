Dopo il monza, la primavera batte la lazio. Sorride anche Vigiani: seconda gioia consecutiva

Vittoria fondamentale quella ottenuta dal Bologna ieri a Casteldebole, la seconda di fila dopo quella arrivata per 4-3 contro il Monza, sempre tra le mura casalinghe. La formazione di Vigiani, dopo un avvio di campionato complicato, sembra essersi ritrovata: il 2-1 rifilato alla Lazio – tra le squadre più in forma di questo avvio di stagione – lo testimonia e soprattutto certifica l’ottima prova dei rossoblù. Dopo una prima frazione che ha visto il Bologna controllare meglio il gioco, a sbloccare la gara ci ha pensato Ebone (quarto gol nelle ultime tre uscite) con Ravaglioli che ha ulteriormente ritoccato il risultato pochi secondi dopo il suo ingresso. Nel finale la Lazio di Sanderra ha dimezzato lo svantaggio con Sardo, senza però pareggiare. Sale così a 11 punti in classifica il Bologna, ben lontano dall’ultima posizione occupata dal Frosinone. Così Vigiani a fine gara: "Abbiamo sempre prodotto gioco, muovendoci in tal senso e con qualità. Avendo una tenuta a livello difensivo ottima, pressandoli e mettendoli sempre in difficoltà. Le qualità dei ragazzi hanno fatto il resto". Prossimo impegno a casa Juventus.

Giacomo Guizzardi