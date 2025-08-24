Dopo il pari al debutto con il Cesena, i ragazzi di Morrone fanno bottino pieno a Crespellano. Primavera, buona la prima in casa. Toroc e Ferrari piegano il Lecce

BOLOGNA

2

LECCE

0

BOLOGNA: Happonen; Puukko, Francioli, Tomasevic, Nesi (41’ st Dimitrisin); Toroc (41’ st N’Diaye), Nordvall, Lai; Armanini (31’ st Pisani); Castaldo (31’ st Tonin), Ferrari (44’ st De Luca). A disp. Franceschelli, Jaber, Krasniqi, Mazzetti, Castillo, Negri. All. Morrone.

LECCE: Penev; Rashidi, Pacia, Pehlivanov, Kozarac (40’ st Palmieri); Kovac (12’ st Calame), Nohr (32’ st Di Pasquale), Milojevic (40’ st Esposito); Laerke, Vescan-Kodor, Onyemachi (32’ st Perrone). A disp. Lupo, Spinelli, Candido, Persano, Basile, Longo. All. Schipa.

Arbitro: Nigro di Prato.

Reti: 41’ pt Toroc, 25’ st Ferrari (rigore).

Note: amm. Castaldo, Tonin, Milojevic.

Debutto casalingo con vittoria per la Primavera di Stefano Morrone che, dopo il pareggio all’esordio con il Cesena, piega 2-0 il Lecce a Crespellano. Un gol per tempo, a firma di Toroc e Ferrari, a blindare un successo più che meritato. A cominciare meglio, però, sono i salentini, con il rumeno Vescan-Kodor, chiuso in extremis in uscita bassa da Happonen. Per il primo acuto del Bologna bisogna attendere il 26’, quando Lai testa i guantoni di Penev. Il Lecce torna a farsi vedere una decina di minuti più tardi con Laerke, che manca il bersaglio da buona posizione, mentre Castaldo, un minuto dopo, la porta la trova, colpendo la traversa.

E’ il preludio al vantaggio, inchiodato al 41’ da Toroc, che supera Penev con un dolce pallonetto nei pressi della porta. Prima dell’intervallo, ci sarebbe spazio anche per l’immediato bis, ma Castaldo non riesce angolare abbastanza la direzione del tiro.

A inizio ripresa, il Bologna colleziona il secondo legno, questa volta con Ferrari, poi è Toroc a flertare con la doppietta, evitata soltanto da una bella parata di Penev. Tanto rossoblù e poco Lecce in campo, anche se i salentini provano a riaccendersi attorno al 60’ ma, sul tentativo di Rashidi, Happonen si fa trovare pronto. A un quarto d’ora dal termine Morrone effettua i primi cambi, che ottengono subito l’effetto sperato, tant’è che, al minuto 80, il Bologna chiude virtualmente il match.

Fallo di mano di Pacia in area e Nigro concede il penalty, che Ferrari trasforma con freddezza spiazzando Penev: 2-0 e fine dei giochi. Quattro punti in due partite per i rossoblù, che tra sette giorni saranno di scena sul campo della Lazio (ore 14,30).

Giovanni Poggi