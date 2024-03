Dopo la Dea e la capolista, il cammino dei rossoblù prevede 4 tappe alla portata: l’occasione per accumulare punti per l’Europa. Calendario e ranking Uefa: assist per Thiago

Ne scriveva nell’Eracleia, appartenente al 600 aC, tale Pisandro di Rodi: poema epico nel quale venivano narrate le dodici fatiche di Ercole (o Eracle), dall’idra di Lerna al toro di Creta. Ecco, in un certo senso le ultime dodici curve del campionato del Bologna di Thiago Motta possono assomigliare ad uno dei racconti più famosi della mitologia greca, con la differenza che ad attendere Zirkzee e compagni, alla fine del viaggio, potrebbe esserci la Champions League. Ultime dodici fatiche di un campionato – fin qui – entusiasmante e ricco di emozioni: la prima è forse tra le più complicate e risponde al nome di Atalanta, con la formazione di Gasperini reduce dallo scottante ko contro l’Inter e vogliosa di rialzare in fretta la testa. La Dea – anche qui la mitologia viene in soccorso – può rappresentare la squadra alla quale il Bologna vuole ispirarsi, soprattutto per percorso europeo, e batterla domenica può configurarsi come un ipotetico scambio di testimone. Dopo l’Atalanta l’Inter, nel solco di quelle gare che possono regalare al Dall’Ara altre nottate magiche. Poi, come d’incanto, il calendario sembra offrire un assist alla formazione di Thiago Motta: dopo le due nerazzurre ecco gli impegni contro Empoli, Salernitana, Frosinone e Monza. Quattro appuntamenti che, sulla carta e alla luce delle situazioni di classifica, possono rappresentare l’occasioner migliore per mettere quanti più punti in cascina in vista di un finale di campionato tutt’altro che semplice.

L’appuntamento dell’Olimpico contro la Roma – orari e date ancora da definire – può risultare un altro spartiacque della stagione, anche in base a come la formazione di De Rossi reagirà nelle prossime settimane. L’Udinese tra le mura amiche del Dall’Ara per riscattare la sconfitta di fine dicembre, il Torino in terra piemontese per regolare rapporti di forza che a inizio anno vedevano le formazioni di Juric e Motta come possibili outsider della corsa alle coppe europee. Il finale, invece, è in crescendo: il Napoli di Calzona fuori casa – con gli azzurri alla ricerca di un pass Champions per non trasformare la stagione in un fallimento – la Juventus tra le mura amiche e il Genoa a Marassi, come degna, si spera, conclusione di campionato.

Tutto questo con un occhio al ranking Uefa e uno alla classifica: perché se alla fine dell’anno l’Italia dovesse guadagnarsi il quinto posto in Champions (va alle prime due federazioni, al momento quella italiana è in testa davanti a Germania e Francia), ecco che le prestazioni nelle tre coppe europee possono venire in soccorso del Bologna. Ma l’obiettivo è quello di essere artefici del proprio destino.