Due rossoblù nelle fila dell’Italia: non accadeva dal 2013. Fabbian incassa elogi e sogna il debutto in chiave Mondiale

Non solo Orsolini: c’è pure Giovanni Fabbian. Nella nuova Italia di Gattuso, chiamata a restituire i mondiali ai colori azzurri e a ripartire dopo le prime sfide di qualificazione che pongono l’Italia in posizione di rincorsa rispetto alla Norvegia, c’è il centrocampista.

Due rossoblù contemporaneamente in nazionale mancavano dalla Confederations Cup del 2013 in Brasile: ovvero da più di 12 anni. Cercasi mezzali con il vizio del gol, nella nuova Italia di Gattuso: che ha aperto le porte a Fabbian, considerato il nuovo che avanza. "E’ l’alter ego di Frattesi", ha detto il ct. Eccessivo? numeri alla mano mica tanto. Frattesi ha segnato 11 reti nelle ultime due stagioni in serie A con l’Inter, dove non era un titolarissimo, ha cui ha aggiunto altre due marcature nelle coppe.

Fabbian ne ha messe a referto 5 due anni fa, nella stagione dell’esordio in serie A con Thiago Motta, e 4 quattro lo scorso anno (3 in campionato e una in Coppa Italia), seppur reinventandosi da trequartista, dato che Italiano ha trovato la quadra del suo Bologna con il passaggio al 4-2-3-1.

Tra i convocati di Gattuso è il centrocampista con più gol all’attivo dopo Frattesi nelle ultime due stagioni ed è pure il più giovane con i suoi 22 anni. L’interista di anni ne ha 25, Barella (5 gol nelle ultime due annate) 28, Locatelli (3 gol) 27, Tonali (7 gol) 25 e Rovella (nessun gol) viaggia verso i 24.

Che Gattuso speri in un ruolo da protagonista per Fabbian, che nelle ultime due stagioni ha trovato impiego con continuità, ma senza un posto fisso nell’undici iniziale, è un dato di fatto, come pure che punti sul talento di attaccare l’area di un calciatore nato mezzala e capace di mettere a referto 8 reti nel primo anno tra i professionisti in serie B alla Reggina di Pippo Inzaghi, annata che gli spalancò poi le porte del Bologna.

In estate è stato un punto interrogativo, con il Bologna e il ragazzo che hanno riflettuto a lungo sul da farsi, visti gli interessamenti di Napoli, Fiorentina e soprattutto Milan per lui, dopo quello della Lazio a gennaio. Riflessioni date dal fatto che il suo ruolo naturale, non c’è, ma alla fine il Bologna lo ha blindato: sarà il jolly rossoblù. E’ stato trequartista titolare con il Como, si giocherà una maglia con Odgaard e Bernardeschi e sarà la pedina che potrà consentire a Italiano di cambiare volto e passare al 4-3-3, mossa a cui il tecnico è ricorso più di una volta nella passata stagione in Europa. Fabbian parte di rincorsa anche in azzurro: e spera di mettere a referto i primi minuti contro Estonia e Israele. Il sogno è iniziato.

Marcello Giordano