Due segnali dal vero Bologna. Santi e Orso: Genoa ribaltato al 99’. Tre punti preziosissimi per l’Europa

E’ stato un parto. Ma adesso il Bologna rivede la luce. Un travaglio sofferto, questo due a uno in rimonta sul Genoa di Vieira, squadra che non gioca e non ti fa giocare, che ti si appiccica addosso come il caldo che c’era ieri al Dall’Ara. Un parto perché l’urlo liberatorio si disarciona soltanto al novantanovesimo, con un rigore di Orsolini assegnato dopo lunghi minuti di radiolina tra l’arbitro Collu e la stanza dei bottoni di Lissone.

E’ Valentin Carboni a dare letteralmente una mano ai rossoblù che però si guadagnano l’antico proverbio per cui la fortuna aiuta gli audaci. Perché il gol in ripartenza di Ellertson al 18’ della ripresa avrebbe ammazzato tante squadre in pomeriggi così. Non il Bologna, che davanti al suo popolo (ieri nel dubbio, quasi ventottomila i presenti) trova la forza di ribaltare la partita e un periodo non certo felice, con due ko su tre gare alle spalle e l’Aston Villa all’orizzonte.

I rossoblù rovesciano il copione con la rabbia e il carattere di una squadra matura e consapevole: la pareggiano con una zampata da campione di Castro su cross di Cambiaghi, poi non si arrendeno fino all’ultimo pallone. Nemmeno quando la testa di Orso sbatte sulla traversa al novantesimo. Ci credono e da un corner di Miranda il batti e ribatti li premia. Mani di Carboni, interminabile confronto con il Var, poi Collu va al monitor e assegna dall’altoparlante il rigore.

Il sinistro di Orso spiazza Leali e spazza via altri giorni di critiche e nuvoloni sopra il Bologna, non certo il modo migliore per approcciarsi all’Europa League che giovedì aprirà il sipario.

Certo, questo successo non dissolve i problemi di costruzione del gioco del nuovo Bologna, ma regala ossigeno e fiducia a un ambiente fin qui molto stressato dalle aspettative e pressato da una classifica che non ammette ritardi. Se perdere a Roma e a San Siro con il Milan ci può anche stare nell’economia di un avvio di campionato, non vincere in casa con il Genoa avrebbe alimentato dubbi e malumori, prima di tutto all’interno dello stesso gruppo rossoblù. Rischio sventato grazie alla capacità di questa squadra di compattarsi nelle difficoltà, come ampiamente dimostrato nelle ultime stagioni. Segnano Castro e Orso mica per caso, come non è casuale che il Bologna svolti nella ripresa con la salita in cattedra di Freuler e l’ingresso di Cambiaghi (per un Dominguez vorrei ma non posso). E’ la forza dei senatori a trascinare una squadra che deve consolidarsi su nuovi equilibri.

Già, i nuovi. Nell’attesa dei gol di Immobile, ieri la prima di Bernardeschi, lanciato trequartista, tra qualche assaggio del suo dolcissimo sinistro e qualche passaggio a vuoto che ha l’alibi di una condizione e di una posizione da trovare. Segnali di crescita da Heggem e Vitik, anche se la staffetta Colombo-Ekuban è ancora poco certificante così come quella Douvikas-Morata.

Bisognava vincere e basta, in una fase da affrontare step dopo step. Un anno fa erano tre punti dopo quattro gare: ora sono sei. A piccoli passi per (ri)diventare grandi. Il prossimo gradino si chiama Aston Villa.