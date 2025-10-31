Dura la vita da grande. Il Bologna cerca l’antidoto al blocco basso stile Toro

Che cosa lascia la notte in bianco col Torino? La casella vuota alla voce reti segnate come ai rossoblù in versione Dall’Ara non accadeva da un anno. Il settimo risultato utile di fila, tra campionato ed Europa League (3 vittorie e 4 pareggi), che nella grammatica del calcio si traduce in una parola semplice ma rincuorante: solidità. I 15 punti, con annesso sesto posto, che rappresentano il miglior bottino nelle prime 9 giornate di campionato dell’era Saputo. Ma anche quel senso di impotenza che a volte ti assale quando non sei nella giornata più felice e affronti avversari tutti rintanati dietro la linea del pallone.

A ben vedere ne soffriva già il Bologna di Motta, nonché un anno fa la squadra di Italiano: anche se non tutto il male vien per nuocere. Paradossalmente succede quando t’incammini sulla strada per diventare grande e l’avversario non solo ti teme, ma spesso e volentieri ti lascia nei piedi il pallone ritirandosi a protezione della propria area in quello che nel calcio d’antan si chiamava catenaccio e che oggi, nella sua versione più edulcorata, è diventato il blocco basso. Il Toro questo ha fatto mercoledì notte al Dall’Ara: ha imbottito le linee di difesa e centrocampo, tenendole a una distanza che non lasciava passare nemmeno uno spillo, e ha rinunciato al pressing alto preferendo, per l’appunto, lasciare l’iniziativa agli uomini di Italiano. Sei, o vuoi diventare, una grande? E allora la partita falla tu, se ci riesci.

Nel suo processo di crescita il Bologna spesso ci riesce, ma a volte fatica contro squadre che si chiudono a riccio. Per eludere il traffico servirebbe una ‘sgasata’ d’autore, ma mercoledì notte tutti gli interpreti della fase offensiva avevano le polveri bagnate: da Dallinga a Castro, da Orsolini a Odgaard, non ce n’è stato uno capace di incidere. Ci ha provato solo Bernardeschi a inizio ripresa, regalando a Paleari un volo d’angelo a uso e consumo dei fotografi.

La sterilità contro le difese chiuse è un vizio di fabbrica da cui tocca liberarsi in fretta dal momento che capiterà molte altre volte di affrontare avversari che, se sanno che quello è il tuo tallone d’achille, riproporranno il copione. Per chi ha buona memoria anche il Parma, che sarà l’avversario di domenica al Tardini, un anno fa sia all’andata che al ritorno propose quel canovaccio. Difesa munitissima e ripartenze fulminee, con Pecchia al timone, il 6 ottobre 2024 al Dall’Ara produssero uno 0-0 nonostante la lunga superiorità numerica dei rossoblù (ed è stata l’ultima partita casalinga di campionato in cui il Bologna è rimasto a secco) mentre fu più fruttuoso il raccolto del Parma di Chivu, che il 22 febbraio scorso, al Tardini, complici gli errori di Abisso firmò una pesantissima vittoria per 2-0. Riassumendo: il blocco basso degli altri è una medaglia al petto per i ragazzi di Italiano, ma occorre trovare dei rimedi se s’intende diventare grandi a tutto tondo.