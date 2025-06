Dzeko riflette sull'offerta del Bologna mentre la Fiorentina tenta il sorpasso

Dzeko sì, ma non a tutti i costi: solo ai patti proposti dal Bologna: ovvero un anno di contratto a 1,5 milioni più bonus, a cui aggiungere eventualmente l’opzione per la seconda stagione, in virtù dei 39 anni. L’asso bosniaco riflette, ma ieri ha avuto nuovi contatti con la Fiorentina, che tenta il sorpasso: segno che vuole prendersi il tempo di valutare. E il Bologna non sta con le mani in mano.

La lista è uno degli argomenti che manovrerà gli incastri di mercato: per la Uefa, serviranno 4 italiani nati prima del 2003, 17 over e a questi si potranno aggiungere giocatori che hanno almeno 3 anni nel settore giovanile: ad oggi Ravaglia e Urbanski, con quest’ultimo che potrebbe partire, anche perché in scadenza al 20026.

Ecco allora che in attesa di Dzeko e sfumato Piccoli (24), riscattato dal Cagliari, il Bologna approfondisce le piste degli attaccanti under, nati dal 2003 in avanti, che in Italia non peserebbero sulla lista, o italiani e basta. Franculino (20) del Midtjylland, scuola Benfica e nazionale della Guinea Bissau (con passaporto portoghese) è profilo che il Bologna conosce: si attende di capire se i danesi siano disposti a trattare sulla base di 15 milioni tra parte fissa e bonus o se avendo interessamenti da Turchia e soprattutto Premier (West Ham) confidano in offerte superiori e ritenute fuori mercato.

Piace pure Ivanovic (21) dell’Union Saint Gilloise, mentre l’Inter è pronta a trattare Sebastiano Esposito (22), non il fratello Pio (19). Pure Pinamonti (26) resta nei radar, anche se ad oggi non come prima opzione, al contrario di Maher Carrizo (19) del Velez, ma il club argentino non apre alla trattativa. Piace pure Kevin Karlos (24) del Basilea.

Passando al tema trequarti ed esterni, è in bilico la posizione di Fabbian. Si parla di Abde Ezzalzouli, 23 anni, che il Betis valuta 15 milioni.

Gli italiani in lista Uefa, ad oggi, sarebbero Orsolini, Casale, Cambiaghi e De Silvestri, con quest’ultimo rimasto fuori già nell’ultima stagione. Fabbian piace alla Lazio, il Bologna punta a Suslov (22) del Verona, a segno contro la Spagna nella gara inaugurale dell’Europeo. Colpani può essere l’occasione, rientrato dalla Fiorentina al Monza, anche per questione di lista. Ma occhio a Baldanzi (22) della Roma, perché approfittando del sondaggio giallorosso per Lucumi, il Bologna ha chiesto informazioni, dato che tra Dybala e Soulè (già richiesto a gennaio dai rossoblù) rischia di non trovare spazio.

Soulè e Baldanzi entrano nelle mire di Sartori, al pari di Van Bommel (20) dell’Az, perché in uscita c’è Ndoye: rifiutati i 40 milioni offerti dal Napoli, il Bologna attende rilanci dalla Premier.