E al Dall’Ara c’è anche Diamanti. Calafiori fa il tifo. Aebischer saluta gli ex compagni

Torna il campionato e il Dall’Ara torna luogo magico, dove tutto può accadere e dove tutti vogliono tornare: compresi gli ex. Torna da spettatore l’infortunato Aebischer, che attende gli ex compagni nel sottopasso prima della gara dove lo salutano il patron rossoblù Saputo e l’ad Fenucci. A fine gara, poi lo svizzero si complimenta con gli ex compagni negli spogliatoi. Spogliatoi dove fa capolino Riccardo Calafiori (nella foto), che rientrato in Italia per rispondere alla chiamata della nazionale fa tappa al Dall’Ara, lui che ancora è inserito nella chat whatsapp dei rossoblù e che alla piazza è rimasto legatissimo, dopo l’anno indimenticabile della qualificazione in Champions che portò al suo passaggio all’Arsenal.

Al Dall’Ara è ormai un habituè ‘Alino’ Diamanti, che vive in Australia ma nelle ultime settimane è rientrato a Bologna, dove ha ancora casa. C’era con Genoa e Friburgo, e c’era pure ieri: ha fatto capolino negli spogliatoi per salutare la squadra e fare una chiacchierata con Italiano e la dirigenza.

m. g.