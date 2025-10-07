E’ in testa ai cannonieri con Pulisic. Ricky da record. Lavori in corso per il rinnovo

Arriva da una stagione da record, ma non è ancora sazio: Riccardo Orsolini scrive nuovi record e lavora con il Bologna a caccia dell’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. L’ultimo confronto tra i vertici rossoblù e il suo agente, Michelangelo Minieri, è andato in scena giovedì scorso. Ma i contatti sono quotidiani. Non è ancora tempo di fumata bianca, l’intesa non c’è, la voglia di arrivarci al momento pare evidente: non solo per il rapporto simbiotico del numero 7 con la piazza, ma pure per gli ottimi rapporti di un procuratore che a Casteldebole arriva spesso e volentieri, rappresentando pure Fabbian, il neo nazionale Cambiaghi e il Primavera Francesco Castaldo. E’ procuratore di cui in casa Bologna ci si fida e parecchio, se è vero che nell’estate del 2024 gli fu affidato pure il ruolo di intermediario negli acquisti di Thijs Dallinga ed Emil Holm.

Molto è passato e continuerà a passare da Minieri. Perché in ballo c’è il rinnovo dell’uomo immagine del Bologna, che ora è pure uomo immagine della serie A: Riccardo Orsolini ha bussato ancora con il Pisa. Gol, un palo, ed è stato lui ad avviare l’azione del vantaggio, a quota 4 reti è il capocannoniere della serie A, al pari di Pulisic. Ma non è tutto. E’ pure il capocannoniere dell’anno solare 2025 tra campionato e Coppa Italia, con l’ultima marcatura ha toccato quota 13 reti nell’anno, insieme a Mateo Retegui, e va a segno da tre partite consecutive tra campionato ed Europa League, con la prima rete europea segnata al Friburgo, in mezzo alle sfide con Lecce e Pisa. Sono 4 in campionato in sei giornate. Totale stagionale: 5 in 8 gare.

E’ la miglior partenza di sempre di Orsolini, che a quota 4 reti arrivò al più all’ottava giornata nella stagione 23-24, dopo aver digiunato nelle prime sei. E lo scorso anno, quella delle 15 marcature in campionato e delle 17 stagionali, era fermo a quota uno, perché il numero 7 ha fin qui teso a uscire alla distanza. Invece, dopo l’anno dei record, caricato dalla ritrovata nazionale, scrive nuovi record e chi pensava che il Riccardo Orsolini della passata stagione fosse irripetibile forse inizia a cambiare idea: magari migliora pure.

Migliora e chiama il Bologna a un aumento di stipendio, per firmare il rinnovo. A oggi guadagna 1,8 milioni più bonus fino a 2, la sensazione è che la quadra si possa trovare intorno ai 2,3-2,5 milioni: lavori in corso. E in corso c’è l’operazione maglia azzurra, dove Orso, con l’infortunio di Politano, spera in una maglia da titolare, anche se resta da capire se Gattuso intenda continuare a puntare sul 4-4-2, preferendo profili più difensivi sulla fascia destra. Orso si è preso il Bologna, la classifica cannonieri, la nazionale, e punta il rinnovo: a suon di gol.