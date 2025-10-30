"E possiamo crescere». La gioia di Baroni: "Buon punto contro una grande»

Altro passo avanti del Torino, capace di fermare sul pari un Bologna che al Dall’Ara aveva sempre vinto. E di farlo tenendolo a zero gol. Baroni non può che essere soddisfatto: "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché siamo venuti a giocare contro una squadra che fa un calcio europeo veemente. Ci siamo calati nella gara con attenzione e compattezza. Nel primo tempo abbiamo fatto molti errori tecnici perché eravamo frettolosi e non riuscivamo a ripartire, mentre nella ripresa abbiamo giocato da squadra vera, ce la siamo giocata fino in fondo e non facile venire al Dall’Ara a fare risultato. Abbiamo dato una risposta da squadra compatta".

Torino a tre punti dal Bologna e dall’Europa, in crescita: "Dobbiamo lavorare e migliorare, possiamo farlo e non ci spaventa. Nelle ultime tre partite abbiamo subito un solo gol dopo i black out clamorosi passati. E’ il segno che abbiamo imparato dalle sconfitte e che le brutte prestazioni di inizio stagioni ci sono servite per alzare il livello. Abbiamo ancora margini e abbiamo fiducia, anche perché stiamo cercando di costruire una identità forte di squadra".

E stanno arrivando anche singoli attesi a lungo: "Zapata sta trovando sempre più la condizione, Casadei sta crescendo, Pedersen sta trovando fiducia e aspettiamo Anjorin".

