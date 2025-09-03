E’ un Bologna con il segno più. Mercato in attivo e tutti contenti. Fenucci: "E’ una rosa all’altezza»

Per il secondo anno consecutivo, il Bologna si conferma in Europa: e con il segno più a bilancio e nel saldo tra entrate e uscite. Sono stati 85 i milioni introitati a bilancio dal club rossoblù con le cessioni: ne ballano 10 eventuali di bonus in aggiunta e altrettanti garantiti al termine della stagione dagli obblighi di riscatto di Posch, passato al Como, e Aebischer, ceduto al Pisa.

Questi i numeri. Di denari in cassa, però, ne sono entrati realmente 72, dato che sulle cessioni di Beukema al Napoli (da 31 milioni più 2 di bonus) e quella di Ndoye al Nottingham (per 42 più 5 milioni di bonus e il 20 per cento sulla futura rivendita che diventeranno ulteriori 2 di bonus se il club inglese non dovesse rivendere il giocatore entro due anni) il Bologna ha dovuto versare circa 13 milioni come percentuali di futura rivendita.

Alla voce spesa, invece, sono 52 i milioni investiti, 60 al netto delle commissioni. Insomma, il saldo di mercato dice +33, guardando il bilancio, +20 guardando i soldi realmente entrati in cassa. Saputo lo disse fin dall’inizio, quando finanziò con circa 200milioni le campagne acquisti delle prime 5-6 stagioni per consentire al Bologna di strutturarsi in serie A: "L’obiettivo è creare un Bologna che possa camminare con le proprie gambe senza necessariamente richiedere immissioni di capitale". Per il secondo anno consecutivo l’obiettivo è raggiunto.

Quanto avanzato dal saldo, andrà infatti a compensare le commissioni pagate agli agenti per gli acquisti (circa 8 milioni in questa sessione, dati i colpi a costo zero di Bernadeschi e Immobile che hanno avuto costi più alti a questa voce) e un monte ingaggi cresciuto: d’altronde è passato da 2 milioni netti a 3 l’ingaggio di Italiano, sono stati ceduti giocatori da 700-800mila euro di stipendio come Ndoye e Beukema e sono arrivati giocatori che guadagnano il doppio, come Bernardeschi e Immobile, oltre a Rowe. Contando il monte ingaggi di squadra, staff tecnico e societario, il costo del lavoro in casa rossoblù si aggirerà intorno agli 85 milioni lordi. Ma il Bologna potrà contare anche sui diritti per serie A ed Europa League per coprire tutti i costi e provare a garantirsi un secondo bilancio con il segno più.

Conti in ordine, quindi. Solo il Napoli, oltre al Bologna, tra le squadre italiane in Europa, hanno chiuso il mercato con un saldo positivo, seppur sotto i 15 milioni. E cresce l’elenco di chi per cercare il sorpasso ai rossoblù in Europa non bada a spese e saldo in rosso di mercato: dal Como alla Fiorentina, dall’Atalanta all’Inter, dalla Lazio, fino a Sassuolo, Pisa e Cremonese, che da neo promosse hanno dovuto ricostruire per puntare alla salvezza. Da qui a gennaio, gli unici conti fondamentali, saranno campo e classifiche.

E il percorso di crescita che secondo Fenucci il gruppo dovrà compiere nelle mani di Italiano. Questo il suo commento ieri all’uscita dalla Lega Calcio: "Siamo ripartiti dalla base della scorsa stagione, i nuovi avranno tempo per inserirsi. Peccato per l’infortunio di Immobile, ma recupererà ed è a questo che serve la rosa lunga che abbiamo costruito, dato che dalle 51 alle 61 partite più le Nazionali. Siamo convinti di avere una rosa all’altezza. Obiettivo? Migliorare di partita in partita come negli ultimi anni. Il mercato è finito, testa al Milan".