Calciomercato Bologna, ecco Rowe: oggi le visite. Salta l’accordo per Asslani

In dirittura d’arrivo l’affare Jonathan Rowe con l’Olympique Marsiglia. Il giocatore è destinato a scrivere una pagina di storia prima ancora di vestire la maglia rossoblù: diventerà l’investimento più oneroso della storia del club, nonché dell’era Saputo. Dopo l’accordo raggiunto con il giocatore mercoledì sulla base di un quadriennale da circa 1,5 milioni netti a stagione con opzione per un quinto anno, ieri il Bologna ha stretto l’intesa di massima con il Marsiglia: per 18 milioni, più bonus fino a 19,5, più percentuale del 10 per cento sulla futura rivendita.

Fumata bianca in vista, di fatto manca solo l’ufficialità con una trattativa oltranza iniziata dopo che il club transalpino ha messo fuori rosa il giocatore in seguito a un litigio nello spogliatoio con Rabiot. La cifra supera i 19 (13+6 di bonus) milioni sborsati dal Bologna per l’acquisto di Musa Barrow nel gennaio del 2020.

Sarà l’inglese il sostituto di Dan Ndoye che Vincenzo Italiano attende per completare il reparto avanzato, e che libererà Jesper Karlsson, sondato da Betis Siviglia, Udinese e Torino e con possibili piste in via di sviluppo in Turchia. Il giocatore deve sistemare alcuni dettagli con il Marsiglia prima di sbarcare in città, ma è atteso già oggi per sostenre le visite mediche di rito.

Fumata nera, invece, per Kristjan Asllani (23), mediano dell’Inter che ha ritenuto irricevibile la richiesta del Bologna, che non lo avrebbe inserito nella lista Uefa, salvo la partenza a oggi tutt’altro che scontata di uno tra Moro e Fabbian.

Per la mediana i vertici rossoblù sono tornati su Nicolussi Caviglia (25), pista abbandonata dal Torino dopo la chiusura dell’affare Asllani (ieri le visite), ma c’è stato l’inserimento del Sassuolo sul centrocampista del Venezia.

Chiuso Rowe, sono ore calde in casa Bologna, che riflette se sferrare un’offensiva per Nicolussi Caviglia o virare su Mandragora (28) della Fiorentina o Pessina (28) del Monza.

Prima ci sono valutazioni sul budget da fare, che potrebbe essere rimpolpato dalle eventuali cessioni di Karlsson e Urbanski, diretto a Maiorca per 2-3 milioni più percentuale sulla futura rivendita.

Il Bologna intanto ribadisce come Lucumi non sia sul mercato. Resta da capire se il colombiano, forte di accordo con il quinquennale da 3 milioni netti a stagione per 5 anni con il Sunderland (che ha messo sul piatto 30 milioni per il Bologna), tenterà mosse di rottura in questi giorni che possano indurre il Bologna a cambiare strategia.

Intanto il Bologna è vicino alla fumata bianca per un attaccante da destinare alla Primavera: trattasi del 2006 Fares Bousnina del Nizza, nazionale Under 20 della Tunisia e protagonista di due apparizioni in Europa League nella scorsa stagione.