Emozioni nella sua Rotella: "Vivo il calcio col sorriso. Ma ho sofferto per l’Italia"

Emozionato e felice, Riccardo Orsolini ha accettato volentieri l’abbraccio che il borgo di Rotella gli ha tributato in una calda domenica di luglio.

Riccardo, quando torni a Rotella qual è il primo posto dove ti senti davvero a casa? "Sicuramente questa piazza dove giocavo da bambino assieme ai miei amici, giravo in bicicletta e con i pallone colpivo quella serranda qui vicino, scatenando le arrabbiature di tutta la popolazione a causa del rumore. Rotella la porto nel cuore. Qui ci sono le mie due nonne che saluto e ringrazio per la vicinanza. Nonna Ida è venuta anche al Dall’Ara e ancora ne parla. Ringrazio i miei genitori, Paride e Cristiana che hanno fatto tanti sacrifici per accompagnarmi in questo percorso sin da quando mi portavano al Picchio Village per allenarmi con i Pulcini dell’Ascoli. Per me Rotella è davvero casa".

Qui ci sono due dei tuoi primi allenatori: Remo Orsini e Giuliano Castoldi. In carriera hai avuto tanti tecnici. Cosa ti hanno lasciato? "Ognuno di loro mi ha aiutato a crescere. Orsini mi ha visto giocare a pallone al mare e mi ha portato all’Ascoli. Castoldi, mi ripeteva che oltre al pallone e agli avversari dovevo guardare anche i compagni. Poi c’è stato Gasperini all’Atalanta, Sinisa e Thiago Motta al Bologna. Ora Italiano. Se sono diventato il calciatore che sono adesso lo devo a tutti loro".

Sono arrivati in tanti qui a Rotella anche da Bologna per questa festa: un grande gesto d’affetto? "Mi dicono tutti che sono ‘figlio di Bologna’ ma io sono di Rotella e ho anche Ascoli nel cuore. Certo otto anni in Emilia sono tanti e ringrazio tutte queste persone che sono oggi qui con le maglie del Bologna addosso solo per venire a salutarmi. Vi voglio davvero bene".

Come è nata questa esultanza del ‘Toc Toc’? "È stato un gesto spontaneo, lo sapete che sono un po’ matto. Qualcuno ci ha visto un messaggio subliminale, ma in realtà è stata una cosa nata istintivamente che ha portato fortuna visto che continuavi a segnare anche gol importanti. È diventata un ‘meme’ e ora è la mia esultanza".

Possiamo dire che se c’era un messaggio per la convocazione in Nazionale ha funzionato? "Ho un rapporto strano con la maglia azzurra e devo ammettere che l’esclusione dalla lista dei convocati per l’Europeo arrivata con una telefonata, mi ha fatto male. Voi mi vedete sempre allegro e sorridente, ma quel giorno sono stato davvero male. Poi ho capito che devo solo continuare a fare la mia parte, perché le decisioni degli altri non le posso modificare. Ora c’è un nuovo commissario tecnico e inizierà un nuovo ciclo. Spero davvero che l’Italia riesca a qualificarsi per i Mondiali perché c’è un’intera generazione di ragazzi che non ha mai visto gli Azzurri ai Mondiali di calcio. E non è ammissibile".

Che consiglio ti senti di dare ai ragazzi di Rotella che sognano di diventare Orsolini? "Di impegnarsi, di allenarsi con cura, ma di non far diventare il calcio un assillo. Dovete divertirvi, sorridere e prendere la vita con leggerezza perché solo così riuscirete a superare le delusioni che naturalmente arriveranno, ma anche godervi le gioie del calcio e della vita in genere".