Empoli-Bologna: Seghetti brilla, De Sciglio in difficoltà

Seghetti 7 Se l’Empoli non crolla nel primo tempo è merito suo: ci mette due pezze provvidenziali su Dallinga e Lykogiannis. Istinto e reattività, il migliore dei suoi. Efficace anche nella ripresa su Dominguez e Fabbian.

De Sciglio 4 In perenne sofferenza, impreciso negli appoggi, non ha il passo dei rossoblù. Dalle sue parti Cambiaghi e Lykogiannis trovano spazi a ripetizione e sul vantaggio rossoblù si dimentica Fabbian.

Marianucci 6 Recupero fondamentale su Dallinga lanciato a rete al 14’, per tenere aperta la partita. Limita l’olandese con fisico e tempismo.

Tosto 5 Sovrastato da Dallinga sul 2-1.

Ebuhei 5,5 Al rientro soffre il passo di Cambiaghi.

Bacci 6 Alti e bassi, ma comunque partita carica di promesse. Soffre in avvio, poi trova la posizione davanti alla difesa: fa schermo e trova linee di passaggio in avvio di manovra.

Sambia 6 Tacco per Konate e imbucata per Solbakken dopo sombrero: le giocate pericolose dell’Empoli passano dai suoi piedi, ma rischia di lasciare i compagni in dieci: graziato per un entrata da rosso su Lykogiannis.

Cacace 6 Attento in copertura su Orsolini.

Kovalenko 6,5 Galleggia tra le linee, mezzala aggiunta e centrocampista di inserimento: al 32’ trova quello giusto e il tap in dell’1-1. Soffre Moro in avvio, poi trova le risorse per controbattere.

Solbakken 6 Si perde Fabbian insieme a De Sciglio. Potrebbe rifarsi, ma lanciato a rete spara fuori. Al 33’ però sfonda e chiama alla parata Ravaglia in occasione dell’1-1. Dimostra di avere qualità superiori alla media dei compagni.

Konate 6 Non ha palloni per concludere, ma si batte, fa reparto e manda in porta Solbakken.

Colombo 5 Impalpabile.

Goglichidze 6 Puntuale.

Gyasi 5,5 Soffre.

Henderson 6 Generoso.

Campaniello sv

Allenatore D’Aversa 6 Memore della lezione dell’andata risparmia qualche titolare, ma schiera una formazione vera, che se la gioca quando il Bologna abbassa i ritmi dopo aver messo in chiaro le cose in avvio.

Voto squadra 5,5

Marcello Giordano