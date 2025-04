Bologna-Empoli 2-1: i rossoblù conquistano la finale di Coppa Italia (dopo mezzo secolo)

Bologna, 24 aprile 2025 – Il Bologna torna in finale di Coppa Italia dopo oltre mezzo secolo. Battuto l’Empoli anche al ritorno: al Castellani era finita 0-3, stasera al Dall’Ara invece è 2-1 per i rossoblù che vanno a segno con Fabbian e Dallinga, in mezzo la rete di Kovalenko. In finale sarà Bologna-Milan.

Kovalenko risponde a Fabbian

Alla luce dei tre gol di vantaggio dopo la gara di andata turnover quasi totale per Italiano, che conferma solo Beukema, Freuler e Orsolini tra i titolarissimi. Atteggiamento simile per D’Aversa, che lascia addirittura a casa sette elementi sulla carta imprescindibili visto il passaggio del turno praticamente compromesso. Anche perché al 7’ il Bologna è già avanti: su azione da corner la palla viene liberata sui piedi di Moro, cross dalla destra del croato che trova l’incornata vincente di Fabbian. Lykogiannis vicino al bis al 9’: sinistro potente, Seghetti alza in corner. L’Empoli ha una ghiotta chance al 12’: Konate verticalizza per Solbakken che scappa a Lucumi e calcia, fuori. Al quarto d’ora altra occasione su corner per il Bologna, questa volta con Dallinga: miracoloso Seghetti che respinge. Al 32’ l’Empoli fa 1-1: Solbakken scappa ancora una volta a Lucumi e impegna Ravaglia, sulla ribattuta Kovalenko è libero di battere a rete.

Bologna in finale di Coppa Italia

La ripresa si apre con un paio di chance per il Bologna: ci prova prima Cambiaghi con un destro alto, poi è Fabbian che calcia in porta dalla distanza trovando la risposta di Seghetti. Al 69’ Fabbian in versione assist-man premia la verticalità di Dominguez, che prova a saltare Seghetti e a servire al centro Dallinga: reattivo il portiere dell’Empoli che si oppone al tentativo. Il baby argentino ci prova anche dalla distanza dopo pochi minuti: alto. Altra chance Bologna all’81’: scorribanda di Pedrola che semina il panico e calcia in porta, destro smorzato che diventa buono per Dallinga che manca il bersaglio di poco. Al minuto 87 il Bologna la vince: cross dalla sinistra di Lykogiannis e colpo di testa vincente di Dallinga che fa 2-1. Rossoblù in finale di Coppa Italia dopo oltre mezzo secolo!