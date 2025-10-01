Entrambi i portieri hanno ottime percentuali. Skorupski e Atubolu, sfida nella sfida fra i para-rigori

Il confronto tra Bologna e Friburgo di domani, sarà pure l’occasione per la sfida tra due tra i migliori para rigori in circolazione: Lukasz Skorupski e Noah Atubolu.

Ha già fatto la storia il portiere dei tedeschi, nonostante i soli 23 anni: è il primo della storia ad aver parato 5 rigori consecutivi. Ha iniziato la striscia neutralizzanto Wirtz contro il Leverkusen, ha proseguito mettendo gli incubi all’Union Berlino: due penalty respinti nella stessa partita a Juranovic e Volland.

Poi ha detto no all’ex Milan Andre Silva del Wolfsburg a febbraio e infine, sempre contro il Wolfsburg ha neutralizzato la conclusione dagli undici metri di Schmid undici giorni fa.

Non è da meno Skorupski, che iniziò la Champions nella passata stagione salvando i rossoblù su penalty di Sudakov e che in quella attuale ha iniziato l’Europa League attuando la tattica del padrone di casa argentino (maestro del genere) a Watkins e che in serie A è il portiere in attività che ne ha parati di più: ben 11, che rappresenta il 19 per cento di parate su tiri subiti dagli undici metri.

Davanti a lui, solo Antonioli (12), Sorrentino (13), Buffon (15), Pagliuca (20), Consigli (20) e Handanovic (26) e tra l’altro nell’ultimo campionato con un rigore parato su due subiti, è risultato per percentuale il terzo migliore portiere nella specialità alle spalle di De Gea (66 per cento di rigori respinti) e Milinkovic Savic (57).

Curiosità vuole, tra l’altro che oltre a Antonioli, Pagliuca e Skorupski, nella top ten all time per rigori parati figuri pure un altro ex rossoblù come Emiliano Viviano, a dimostrazione che il club ha avuto spesso un ottimo intuito nel ruolo.

Ma statistiche e classifiche di specialità a parte, Skorupski da ormai diversi anni a questa parte è un leader del Bologna, uno che in questa stagione è stato spesso e volentieri tra i migliori in campo, mettendo la firma su tutti e 7 i punti raccolti in campionato e protagonista di una grande gara anche all’esordio in Europa League.

Ci sarà bisogno di lui. Intanto, Orsolini e Grifo sono avvisati: in caso di tiro dagli undici metri, dovranno essere più freddi e precisi che mai.

Due specialisti, gli azzurri: è uomo da 18 rigori realizzati sui 19 calciati da professionista, Riccardo Orsolini, mentre Grifo in carriera ne ha segnati 41 su 49 calciati.

Altra storia nella storia di questo Bologna-Friburgo, tra uno (l’italotedesco) uscito dal giro azzurro e un Orsolini che prova a farsi largo e affermarsi in nazionale al posto del collega.

Marcello Giordano