Entrambi in gol. Ndoye e Calafiori, la Premier è la fiera dei grandi rimpianti

Dan Ndoye ruggisce anche in Inghilterra: alla prima della sua nuova avventura in Premier, lo svizzero segna e trascina il Nottingham al successo per 3-1 sul Brentford dell’ex Fiorentina Kayode. A Bologna la sua assenza è ancora da rimpiazzare a Nottingham il suo approccio è da paura: per gli avversari. Gol in tuffo, di testa, per il 2-0, su cross di Gibbs-White, rubando il tempo alla linea difensiva e al diretto marcatore. Prima e dopo, apre e chiude il match il solito Chris Wood (20 gol nella scorsa stagione), ma ci sono pure quelle sgroppate di Ndoye che i tifosi rossoblù ricordano bene, con il giocatore schierato nel ruolo di ala destra con il numero 14 sulle spalle.

Segna Ndoye e segna pure Riccardo Calafiori: il difensore, schierato terzino sinistro, segna il gol partita dell’Arsenal sul campo del Manchester United, che rinuncia a Hojlund per motivi di mercato, ma pure a Zirkzee per scelta tecnica, in panchina ad ammirare l’ex compagno. Segna di testa pure lui: da opportunista, su corner, approfittando di una smanacciata del portiere lasciandosi alle spalle un’estate complicata dai problemi fisici. Ex rossoblù da Premier.

Marcello Giordano