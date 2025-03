Entusiasmo alle stelle. C’è chi già si organizza per la finale di Coppa

Archiviata la vittoria col Milan e il giorno di riposo concesso da Italiano al gruppo per recuperare energie fisiche e mentali dopo la rimonta sul Milan, il Bologna si ritroverà questa mattina alle 11 a Casteldebole. Poche ore a disposizione per valutare la condizione dei singoli in vista del Cagliari. Possibile il ritorno dal 1’ di Orsolini, che cerca spazio per ritrovare condizione dopo l’infortunio. Ballottaggio Castro-Dallinga. Pobega potrebbe tornare in mediana con Freuler e Odgaard sulla trequarti (o il rientro di Moro con l’avanzamento di Pobega), mentre dietro Casale confida nella seconda da titolare con uno tra Lucumi e Beukema e sulle fasce ci sarà da valutare se dare spazio a Lykogiannis e Calabria. Turn over da valutare, insomma.

Intanto, l’entusiasmo cresce e tra i tifosi rossoblù c’è chi sta iniziando a prenotare una trasferta romana in vista della finale di Coppa Italia del 14 maggio, in barba alla scaramanzia e al fatto che ci sia prima un Empoli da battere. Sognare si può: a patto che non siano i rossoblù a sentirsi in finale prima del tempo.