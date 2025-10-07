Era sugli spalti nella finalissima del 2006. Il cerchio di Nick. Tifoso a Berlino e ora in azzurro

Da Coverciano si vede un po’ Berlino, ma anche Zingonia e quel campetto di calcio-tennis di Tropea dove il Cambiaghi bambino si dilettava già a saltare tutti come birilli con quel doppio passo che un giorno, in allenamento, fece arrabbiare il Papu Gomez. Diapositive che s’incrociano, emozioni in forma di gol (l’1-0 col Pisa, per genesi e sviluppo, è materia da esibire proprio sui banchi di Coverciano), memorie sparse di un ragazzo che ieri sera, mettendo piede nel quartier generale azzurro col borsone della nazionale maggiore, ha chiuso il cerchio dei sogni.

Il 9 luglio 2006 Nicolò era uno scricciolo in braccio a papà Luca nella tribuna dell’Olympiastadion di Berlino. A cinque anni non si è dotati di volontà e mobilità proprie, ma le due generazioni dei Cambiaghi spettatori del trionfo azzurro ai Mondiali di Germania, nella notte di Italia-Francia vinta ai rigori, è molto più di un asterisco sul libro del destino. ‘Cambiaghino’ in tribuna e Rino Gattuso in campo protagonista di una notte mondiale allora mica potevano immaginare che diciannove anni dopo si sarebbero ritrovati, il primo con un borsone azzurro pieno di (nuovi) sogni e il secondo nei panni del cittì chiamato a fare l’impresa di qualificare l’Italia al prossimo Mondiale sfruttando l’energia ‘azzurrossoblu’ di una coppia di esterni, Cambiaghi-Orsolini, che i forfait simultanei di Zaccagni e Politano rendono attori più che probabili delle sfide con Estonia e Israele.

Tropea, allora, dove il bimbo Nicolò trascorreva le vacanze estive con la famiglia, tutto spiaggia, casa e calcetto. In quei pomeriggi calabresi (di nuovo l’ombra del calabrese Gattuso) era già facile scorgere in lui le attitudini alla corsa, al dribbling e al gol che a nove anni lo avevano fatto entrare nel vivaio dell’Atalanta.

Sartori, arrivando a Bergamo dopo l’avventura al Chievo, se lo trovò nel cortile di Zingonia e ne ha seguito passo passo la crescita, fatta di caterve di gol segnate nelle giovanili nerazzurre sotto la guida di Massimo Brambilla (un ex rossoblù), mancato esordio in prima squadra ma incroci frequenti con la Dea che conta. Come quando, per l’appunto, un giorno in allenamento il Papu, dopo l’ennesimo doppio passo di Nicolò, gli si avvicinò per richiamarlo: "Sei già veloce di tuo, ti basta un tocco per spostare la palla...". La prima vera gloria è arrivata a Empoli, stagione 2022-23, serie A con Zanetti in panchina, quando mette a referto 6 reti. Il Bologna un anno fa gli ha fatto firmare un quadriennale da 700 mila euro a stagione, ma Nicolò non ha fatto in tempo a debuttare che il 18 agosto era già in infermeria con il crociato anteriore del ginocchio in frantumi. Ma prima o poi il destino restituisce quello che ti ha tolto.