Gli errori dell’arbitro La Penna a Firenze, i tifosi: a chi dà fastidio il Bologna?

Bologna, 27 ottobre 2025 – A chi dà fastidio il Bologna? È questo l’interrogativo che si pone il Centro Bologna Clubs. Il CBC ha subito preso posizione, a pochi minuti dal termine della gara di Firenze, in particolare per alcune decisioni prese sul campo dall’arbitro La Penna, tra rigori non concessi e tocchi di mano sospetti.

"Siamo molto curiosi di conoscere il motivo per il quale in certi ambienti il Bologna dia fastidio”, comincia il comunicato dell’associazione che riunisce i club rossoblù, che evidenzia come la società abbia un bilancio sano e si stia muovendo con progettualità da anni, elementi che potrebbero ‘dar fastidio’ appunto a qualcuno.

Poi una serie di domande che puntano il dito contro Var e arbitro e sulle loro decisioni, evidenziando anche altri episodi che hanno fatto discutere in questa giornata e nelle scorse. "Perché manate in faccia ai giocatori rossoblù sono rimaste impunite, mentre i falli veniali vengono giudicati con un metro diverso se commessi dai nostri giocatori?”.

Una presa di posizione forte, che fa il pari con l’intervento dell’ad Claudio Fenucci, seppur di tutt’altro tono, a fine gara. “È gradita una risposta”, termina il Centro Bologna Club. Una risposta appunto, che difficilmente arriverà.