Errori e poco recupero: le spine di Thiago: "Puniti da una disattenzione evitabile"

Difende la scelta di Odgaard: "La migliore che ho fatto oggi...". Punta il dito contro "una disattenzione pagata cara", ovvero la dormita di Saelemaekers sul gol partita di Bisseck. E critica a mezza voce le perdite di tempo, permessa da Pairetto, che nel finale hanno un po’ zavorrato il tentativo di rimonta del suo Bologna: "In Italia si gioco poco, lo sappiamo. Non mi piace, ma dobbiamo adeguarci".

Non finisce come Thiago e i trentamila del Dall’Ara, che pure alla fine hanno applaudito (giustamente) la squadra, avevano sognato. Ma non tutte ciambelle riescono col buco: specie se di fronte c’è una squadra, l’Inter, che anche nella sua versione non migliore ha il potere di non lasciarti giocare. E qui c’entra poco il presunto lassismo di Pairetto. La verità, e lo sottolinea lo stesso Motta, è che "per competere contro squadre del livello dell’Inter bisogna curare tutti gli aspetti, non sbagliare niente ed essere sempre concentrati e determinati".

E invece al minuto 37, dopo che già i nerazzurri un quarto d’ora prima avevano graziato il Bologna per gentile concessione di Kristiansen, Saelemaekers si è completamente dimenticato di controllare Bisseck lasciando al gigante tedesco la più facile delle opportunità per bucare Skorupski.

"Chi ha commesso l’errore? E’ una cosa che rivedremo insieme alla squadra – glissa il tecnico, che legittimamente non mette alla gogna il belga –. Resta il fatto che abbiamo preso un gol evitabile: e dire che ne avevamo parlato tanto durante la settimana. Subire un gol così contro l’Inter dà un vantaggio enorme a una squadra già fortissima di suo. E infatti faccio i complimenti all’Inter e a Inzaghi: i nerazzurri sono dove meritano di essere".

Meno elogi a Pairetto, che nel finale è stato un po’ troppo compiacente coi nerazzurri, consentendo loro di spezzare il ritmo ai rossoblù con continui fischi per interrompere il gioco. "Alla fine non si è giocato quasi niente – osserva il tecnico –. Questa purtroppo è l’abitudine del nostro campionato, una delle cose che in Italia si possono e si devono migliorare. I cinque minuti di recupero concessi? Pochissimi. Ma che in serie A si giochi poco lo sappiamo e dobbiamo adeguarci. Ogni tanto mi arrabbio perché è una cosa che noi non facciamo mai mentre a Lecce siamo stati accusati di perder tempo (da lì il recupero ‘allungato’ da Doveri con tanto di rigore dell’1-1 firmato da Piccoli, ndr)".

Sassolino dalla scarpa. Resta la fiducia nel futuro: "Oggi ce la siamo giocata faccia a faccia con l’Inter. CI resta un sapore strano dopo una partita come questa".

Fiducia nel gruppo, compreso Odgaard, debuttante da titolare. "Jens ha fatto una grandissima partita, la scelta di metterlo in campo è la migliore che ho fatto oggi", giura Thiago. Difesa troppo forzata per non risultare sospetta.