Esposito si spegne, Mina distratto. Palestra devastante quando spinge

Caprile 5,5. Non può nulla su Holm, sul 2-0 di Orsolini si fa beccare sul suo palo, anche se la conclusione termina all’incrocio. In precedenza si fa trovare pronto su Castro, Ferguson e Bernardeschi.

Zappa 6. Limita Cambiaghi e quando esce con Pisacane che sbilancia il Cagliari a caccia del pari i rossoblù vanno peggio.

Mina 5. Recuperato all’ultimo, se la cava sulla marcatura a uomo, ma sul corner del vantaggio rossoblù perde posizione.

Luperto 5,5. C’è la compartecipazione sui due gol, anche se in nessuno dei due casi è il primo marcatore.

Palestra 6,5. Quando può spingere è devastante e pure dietro è attento.

Adopo 6. Fa blocco su Vitik e libera Felici per l’1-0 ma è in fuorigioco. Rompe e riparte, si fa trovare in area, anticipato da Miranda sulla linea di porta.

Prati 6,5. C’è in interdizione, recuperando palloni subito verticalizzati: è lui a mandare in porta Felici.

Felici 6,5. Un gol annullato, uno divorato a tu per tu con Ravaglia, che gli respinge in angolo una conclusione a botta sicura. Nel mezzo una prestazione ricca di contenuti, galleggiando tra il ruolo di mezzala e quella di seconda punta.

Obert 5. Sovrastato da Odgaard sul corner dell’1-0, saltato da Orsolini sul 2-0.

Folorunsho 5,5. Il primo gol con deve attendere ancora una volta, poco incisivo.

Esposito 5. Parte fortissimo, costruendo per gli altri più di quanto gli altri costruiscano per lui, con imbucate per Palestra e Felici. Ma dopo un quarto d’ora, Heggem e Vitik gli prendono le misure, è troppo solo e lui scompare.

Luvumbo 5. Fatica a entrare in partita e a trovare spazi.

Borrelli 5,5. Prova a giocare sulla linea del fuorigioco per aumentare peso offensivo e pericolosità ma quando conta è spesso oltre.

Ze Pedro 5. Dentro per un Mina che ha finito la benzina, libera male di testa nel 2-0 regalando palla a Dominguez.

Gaetano 6. Pericoloso sui calci piazzati.

All. Pisacane 5,5. Buono il piano partita e le idee, ma quando il Cagliari va sotto manca un piano B. Sbilancia la squadra con i cambi e arriva il 2-0. Voto squadra 5.

Marcello Giordano