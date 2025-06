Estate rossoblù: Bologna sfida lo Stoccarda in amichevole di lusso

Prende forma l’estate rossoblù. Dopo le date del ritiro, ecco quella della prima amichevole di lusso, anticipazione della prossima Europa League. Il 9 agosto il club rossoblù sarà ospite dello Stoccarda, squadra tedesca che nell’ultima stagione ha alzato la Coppa di Germania qualificandosi al pari del Bologna per la Europa League: il tutto pur avendo ceduto pezzi pregiati come Guirassy e e Anton (al Borussia per 30 milioni), Ito (al Bayern per 25 milioni) e Rouault (al Rennes per 13 milioni).

L’amichevole è in programma per le 17 alla Mhp Arena e sarà seguita la mattina successiva da un altro test presso il centro tecnico dello Stoccarda.

La data del raduno, a Casteldebole, è fissata per il 12 luglio: visite mediche e primi test in programma e tre giorni dopo la squadra di Vincenzo Italiano (nella foto) partirà per il ritiro di Valles. Un anno fa Italiano, alla prima stagione in rossoblù, fissò il raduno in città circa una decina di giorni prima, data la necessità di calarsi in una nuova realtà e conoscere i calciatori.

Quest’anno, invece, lavorerà in quota in Alto Adige dal 15 al 26 luglio. Da capire se i nazionali avranno un supplemento di vacanze, dopo gli impegni di qualificazioni mondiali che termineranno domani per tutti eccetto Fabbian, impegnato agli Europei: su quest’ultimo pende pure il diritto di recompra (fino al primo luglio) dell’Inter. Il tutto aspettando le vicende di mercato.

m. g.