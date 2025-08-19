Esterno d’attacco: tentativo per rowe del marsiglia. Asllani si è convinto. E dà il via libera per trattare l’ingaggio

Tutto su Asllani e l’esterno d’attacco. Giornata di summit, quella di ieri, a Casteldebole, alla presenza dell’ad Fenucci, del responsabile dell’area tecnica Sartori, del diesse Di Vaio e del tecnico Italiano. Mediano ed esterno d’attacco sono le priorità, aspettando Zanoli e di capire se il muro alzato per Lucumi reggerà.

Dal confronto è emersa anche la volontà di non privarsi di Fabbian (sondaggi per lui da Roma e Porto), a meno di offerte irrinunciabili, da non meno di 20 milioni. E allora, ecco che il Bologna molla Nicolussi Caviglia e punta tutto su Krjstian Asllani (23), in uscita dall’Inter.

Accordo vicino con i nerazzurri: 9 milioni più il 40 per cento sulla futura rivendita, la prima proposta, 10 più il 30 per cento la seconda: si può chiudere a 10 più il 40 per cento, cifre che garantiscono all’Inter di evitare la minus valenza.

Resta da trovare l’accordo con il giocatore, che però, dopo aver rifiutato la prima proposta (quadriennale con opzione per una quinta stagione da 1,5 milioni netti), ha aperto a proseguire il dialogo. L’Inter pagherà i mesi di luglio e agosto di questa stagione consentendogli di arrivare a 1,8, se il Bologna gli garantirà di arrivare almeno a 1,7 anche nelle successive tre stagioni, sarà fumata bianca: insomma, le parti sono separate da 750mila euro totali, 250mila euro a stagione.

Tra oggi e domani previsti nuovi contatti per trovare la quadra. Si respira ottimismo: in caso contrario, il club rossoblù non avrebbe mollato Nicolussi Caviglia. Novità anche alla voce esterno d’attacco. Okafor (25) è a un passo dal Leeds, che ha messo sul piatto 20 milioni per il Milan, Doak è passato dal Liverpool al Bournemouth: c’è sempre la Premier di mezzo. E allora, il Bologna guarda in Francia, pronto ad approfittare di quanto accaduto a Marsiglia.

Nel mirino c’è Jonathan Rowe (22), che piace pure alla Roma. L’esterno è stato messo fuori rosa con Rabiot a seguito di un litigio con il compagno e in giornata il club francese dovrebbe comunicare il prezzo della cessione, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 12-15 milioni: il Bologna prova a trovare l’intesa con il ragazzo. Non molla però la pista Wesley Gassova (20), in possibile uscita dall’Al Nassr, che chiede 18 milioni tra parte fissa e bonus, con il Bologna che preferirebbe un prestito con diritto condizionato o obbligo per far fronte all’ingaggio rimanendo all’interno del tetto ingaggi.

C’è pure la pista Bryan Gil (24), giocatore in cerca di rilancio e in uscita dal Tottenham dopo l’infortunio rimediato al Girona nella scorsa stagione, mentre del Basilea piace Traorè (22).

Marcello Giordano