Il Bologna in Europa League: il via da Birmingham, prima in casa col Friburgo

Bologna, 30 agosto 2025 – Tutta Europa attraverserò. Dopo le sette avversarie, ecco anche il calendario del Bologna per la prossima avventura in Europa League, sorteggiato e ufficializzato nella serata di ieri dalla Uefa. E toh, chi si rivede, subito l’Aston Villa a Birmingham, teatro di quella che l’anno scorso fu la seconda trasferta di sempre in Champions League, tanto affascinante quanto amara per il finale, 2-0 secco per i Villans, che giovedì 25 settembre, al Villa Park (ore 21), torneranno ad accogliere i rossoblù. Che nel frattempo cerchieranno in calendario anche il primo appuntamento al Dall’Ara, fissato per giovedì 2 ottobre alle 18.45 contro i tedeschi del Friburgo.

Dal Borussia Dortmund quindi, contro cui lo scorso gennaio il Bologna si congedò dalla coppa con un successo storico, ai Grifoni rossoneri (così soprannominati in patria): chissà che l’aria di Germania non riporti un altro regalo speciale sotto la Maratona. Sempre di giovedì, sempre ad ottobre, il 23, e sempre alle 18.45, il gruppone di Italiano decollerà dal Marconi con destinazione Bucarest, più precisamente all’Arena Nationala, gioiello inaugurato neanche 15 anni fa e dimora da 55mila posti dello Steaua, il club più titolato di Romania e con ambizioni di tornare grande anche in Europa.

Alla quarta, giovedì 6 novembre (ore 21), sarà di nuovo Bologna protagonista, per un inedito assoluto sotto alle Due Torri contro i norvegesi del Brann, freschi di successo nei preliminari sui ciprioti dell’Aek Larnaca. Fari accesi sul Dall’Ara anche il 27 novembre alle 21 (come sempre di giovedì, come tutte le 8 sfide della prima fase), per il match contro gli austriaci del Salisburgo, mentre l’11 dicembre, Orsolini e compagni faranno le valigie e si muoveranno verso ovest, a nord della Spagna – quasi trent’anni dopo la sfida contro il Betis del 98/99 nell’allora Coppa Uefa - facendo tappa al Balaídos, impianto quasi centenario del Celta Vigo.

La prima del nuovo anno, il 22 gennaio 2026 (ore 18.45), sarà anche quella più attesa: a Bologna arriveranno gli scozzesi del Celtic Glasgow e i tanti caldi, appassionati, tifosi che riempiranno le strade della città. In trasferta, molto probabilmente in Serbia, l’ultima delle otto sfide della prima parte del torneo, contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, prevista per il 29 gennaio alle 21, dopo la quale si saprà anche quello che sarà il destino in coppa dei rossoblù.