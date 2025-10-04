Europa League: la situazione. L’Aston Villa in vetta. In sei a punteggio pieno

Raggiungere gli ottavi e regalarsi una favola europea: dopo la conquista della Champions e della Coppa Italia, è questo uno dei principali obiettivi del Bologna. Bologna che parte di rincorsa. Dopo le prime due giornate di Europa League e il punto conquistato con Aston Villa e Friburgo, urge un’accelerazione. La gara del 23 ottobre in casa della Steaua Bucarest sarà già decisiva. La classifica dice fin qui che i rossoblù hanno affrontato la favorita e tra le capo classifica, Aston Villa e Friburgo. Le prime otto vanno dirette agli ottavi, dal nono al 24esimo posto si accede agli spareggi: oggi i rossoblù sono 27esimi a pari punti con i numero 25 del Nottingham, a meno due proprio dalla Steaua 24esima.

La classifica: Dinamo Zagabria, Midtjylland, Aston Villa, Sporting Braga, Lione, Porto, Lille 6; Viktoria Plzen, Real Betis, Friburgo, Ferecvaros 4; Panathinaikos, Celta Vigo, Basilea, Go Ahead Eagles, Roma, Brann, Genk, Young Boys, Fenerbahce, Ludogorets, Sturm Graz, Stoccarda, Steaua Bucarest 3; Nottingham, Stella Rossa, Bologna, Celtica, Paok, Maccabi Tel Aviv 1; Nizza, Glasgow Rangers, Utrecht, Feyenoord, Salisburgo, Malmoe 0.