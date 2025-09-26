Europa League, la squadra di Italiano fermata dall’Aston Villa. Rimpianto Bologna, non basta un super Skorupski

ASTON VILLA 1 BOLOGNA 0

ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen (75’ Digne); Guessand, McGinn, Kamara, Rogers; Buendia (58’ Sancho) , Malen (58’ Watkins). All. Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea (70’ Holm), Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi (70’ Orsoilini), Odgaard (83’ Fabbian), Cambiaghi (70’ Rowe); Castro (83’ Dallinga). All. Italiano

Arbitro: Gil Manzano (Spa)

Note: ammoniti Cash, Vitik, Lucumi, McGinn. Al 63’ Skorupski para rigore a Watkins.

L’Europa va ancora di traverso al Bologna. O meglio: di traversa, quella su cui Castro stampa le speranze di uscire con un risultato positivo dal Villa Park. Invece, come undici mesi fa, i rossoblù tornano con la valigia vuota. La musichetta non è quella della Champions, ma a cantare è sempre ’mr. Europa League’ Unai Emery (4 volte campione) che trova la prima vittoria stagionale con un sinistro in buca d’angolo di capitan McGinn, decisivo anche l’anno scorso. E dire che le premesse sorridevano al Bologna, ingolosito da un Aston Villa in crisi esistenziale: penultimo posto in Premier e appena un gol segnato. Eppur la squadra di Emery si muove, eccome. L’inizio è da panico, coi rossoblù schiacciati. La rete, sugli sviluppi di un corner mal difeso, è la naturale conseguenza di una gara fin lì a senso unico, tanto che subito i Villans sfiorano il gol in tre occasioni. Skorupski è super, come nella ripresa quando al 63’ para il rigore di Watkins, unico squillo inglese in una ripresa dominata dal Bologna. L’ingresso di Orso al 70’ cambia la gara: su un suo cross Castro colpisce la traversa. L’ultima, colossale chance è di Vitik, ma Bizot, sostituto di Martinez, fa una parata mondiale. La notte del Villa Park non dà punti a Italiano, ma una certezza: in Europa League c’è posto per questo Bologna.

Gianmarco Marchini