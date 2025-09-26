Acquista il giornale
  Europa League, la squadra di Italiano fermata dall'Aston Villa. Rimpianto Bologna, non basta un super Skorupski

di GIANMARCO MARCHINI
26 settembre 2025
Striscione dei tifosi bolognesi dedicato al loro allenatore Thiago Motta

ASTON VILLA 1 BOLOGNA 0

ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen (75’ Digne); Guessand, McGinn, Kamara, Rogers; Buendia (58’ Sancho) , Malen (58’ Watkins). All. Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea (70’ Holm), Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi (70’ Orsoilini), Odgaard (83’ Fabbian), Cambiaghi (70’ Rowe); Castro (83’ Dallinga). All. Italiano

Arbitro: Gil Manzano (Spa)

Note: ammoniti Cash, Vitik, Lucumi, McGinn. Al 63’ Skorupski para rigore a Watkins.

L’Europa va ancora di traverso al Bologna. O meglio: di traversa, quella su cui Castro stampa le speranze di uscire con un risultato positivo dal Villa Park. Invece, come undici mesi fa, i rossoblù tornano con la valigia vuota. La musichetta non è quella della Champions, ma a cantare è sempre ’mr. Europa League’ Unai Emery (4 volte campione) che trova la prima vittoria stagionale con un sinistro in buca d’angolo di capitan McGinn, decisivo anche l’anno scorso. E dire che le premesse sorridevano al Bologna, ingolosito da un Aston Villa in crisi esistenziale: penultimo posto in Premier e appena un gol segnato. Eppur la squadra di Emery si muove, eccome. L’inizio è da panico, coi rossoblù schiacciati. La rete, sugli sviluppi di un corner mal difeso, è la naturale conseguenza di una gara fin lì a senso unico, tanto che subito i Villans sfiorano il gol in tre occasioni. Skorupski è super, come nella ripresa quando al 63’ para il rigore di Watkins, unico squillo inglese in una ripresa dominata dal Bologna. L’ingresso di Orso al 70’ cambia la gara: su un suo cross Castro colpisce la traversa. L’ultima, colossale chance è di Vitik, ma Bizot, sostituto di Martinez, fa una parata mondiale. La notte del Villa Park non dà punti a Italiano, ma una certezza: in Europa League c’è posto per questo Bologna.

Gianmarco Marchini

© Riproduzione riservata

