Europa league: la vittoria di Freuler & Co. è data a 15. Sulemana ko con il Ghana, ansia per il ginocchio

Non comincia col piede giusto l’avventura di Ibrahim Sulemana in rossoblù. Anche se qui non si parla di piede, bensì di ginocchio. Quello del nazionale del Ghana, appena rilevato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta, ha subito un colpo nella rifinitura della sfida tra il Ghana e il Ciad valida per la qualificazioni ai Mondiali 2026 che è andata in scena l’altro ieri ed è finita 1-1. Sulemana a questo punto rischia di saltare anche la gara col Mali in programma lunedì. A Casteldebole si sono già messi in contato con la federazione del Ghana per capire l’entità dell’infortunio. Vigile (e preoccupata) attesa insomma per uno stop che potrebbe non essere breve.

Un altro rossoblù uscito con le ossa rotte, per fortuna solo metaforicamente, da una sfida con la propria nazionale è Lukasz Skorupski, autore di una topica al 28’ della sfida che la Polonia ha pareggiato 1-1 con l’Olanda. Sul corner di Depay il portiere ha calcolato male i tempi dell’uscita lasciando all’interista Dumfries tutto il tempo di insaccare di testa a due passi dalla porta. Fino a quel momento, va detto, Skorupski aveva salvato la porta con un paio di interventi provvidenziali. Fa festa Jhon Lucumi. Schierato come centrale titolare, nella vittoria sulla Bolivia per 3-0, il colombiano celebra con anticipo la qualificazione ai Mondiali 2026.

Intanto, mentre a Casteldebole Holm ha portato il suo lavoro differenziato sul campo (un altro step verso il possibile recupero col Milan), già fioccano le quote dei bookmaker sui potenziali vincitori dell’Europa League. I rossoblù, nella media tra le diverse agenzie, sono dati vincenti a 15, la Roma a 10. Comanda l’Aston Villa, quotata a 5. In queste ore infine si decide il destino di Ilic, che può rimanere come quinto centrale di difesa oppure approdare dove il mercato è ancora aperto: segnatamente in Belgio, Russia o Turchia.

m. v.