Europa Orso e Castro a caccia del primo gol
Entrambi hanno segnato nell’ultimo match contro il Genoa, ma non hanno ancora mai fatto una rete in un torneo internazionale
Sabato da statistiche storiche, quello del Bologna. All’interno della seconda vittoria casalinga consecutiva, che sistema classifica e umori dopo i ko esterni con Roma e, soprattutto, Milan, arriva la presenza numero 452 di De Silvestri in serie A: eguagliato un certo Roberto Baggio. Ma i volti da copertina sono soprattutto Riccardo Orsolini e Santiago Castro. Dopo una gara senza tiri in porta e occasioni contro il Milan, con il Genoa si attendevano segnali di crescita e riscatto: serviti.
Orso bussa ancora, nel giorno della sua presenza numero 250: rete numero 67 in serie A, raggiunto Beppe Signori a quota 67 reti in A all’undicesimo posto nella storia dei migliori marcatori del Bologna nel torneo. Il rigore trasformato al minuto 99 (98’ e 38“ per la precisione), è pure il gol più tardivo della storia rossoblù. Tardivo ma importante e fondamentale. In settimana Orsolini aveva detto di sentirsi ormai maturo: lo dimostra riuscendo a incidere con traversa e rigore negli ultimi minuti, anche all’interno di una partita per lui complicata. E’ la gara che restituisce segnali incoraggianti dall’attacco.
Perché a segno ci va pure Santiago Castro, a un passo dal diventare il calciatore più giovane (a 21 anni e 4 giorni oggi) a raggiungere quota 10 gol in serie A con la maglia del Bologna nell’era dei tre punti. Nella storia, l’argentino, potrebbe iscriversi domenica a Lecce.
Prima però, c’è un altro appuntamento con il destino: quello dell’Europa League. Ritrovato l’attacco in campionato, Castro e Orsolini cercano i primi gol in Europa. Un anno fa, in Champions, niente da fare. Con il Lille segnò Lucumi, con il Borussia, nell’unica vittoria della campagna europea, andarono a segno Iling-Junior e il signore di Coppe Thijs Dallinga, mentre a Lisbona con lo Sporting a segnare fu Pobega.
Manca l’acuto di Castro e Orsolini. E non c’è dubbio che se l’argentino vorrà ritrovare la nazionale e Orsolini vorrà fare ulteriori passi avanti nel ranking di Gattuso, che promette di restituirlo all’azzurro con continuità, è dall’Europa che dovrà passare un salto di qualità per l’acquisizione di un ulteriore status.
Si torna a Birmingham, in casa dell’Aston Villa. Poi Friburgo al Dall’Ara, Steaua a Bucarest, poi Brann e Salisburgo in casa, Celta Vigo, Celtic e Maccabi per chiudere: gare utili per dimostrare che Orsolini e Castro possono fare la differenza anche in Europa, per dimostrare di potere trascinare il Bologna verso una nuova favola e verso i playoff per gli ottavi di Europa League. Intanto Orso ha segnato il secondo gol in 4 gare, nonché il secondo consecutivo al Dall’Ara.
E Castro conferma di essersi lasciato alle spalle l’infortunio della scorsa stagione: dopo l’assist con il Como, rete con tocco in buca d’angolo a completare una gara di sostanza, di lotta e di governo. Passi avanti, l’attacco è tornato. Ne servono altri: in Europa.
