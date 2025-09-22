Europa Orso e Castro a caccia del primo gol

Sabato da statistiche storiche, quello del Bologna. All’interno della seconda vittoria casalinga consecutiva, che sistema classifica e umori dopo i ko esterni con Roma e, soprattutto, Milan, arriva la presenza numero 452 di De Silvestri in serie A: eguagliato un certo Roberto Baggio. Ma i volti da copertina sono soprattutto Riccardo Orsolini e Santiago Castro. Dopo una gara senza tiri in porta e occasioni contro il Milan, con il Genoa si attendevano segnali di crescita e riscatto: serviti.

Orso bussa ancora, nel giorno della sua presenza numero 250: rete numero 67 in serie A, raggiunto Beppe Signori a quota 67 reti in A all’undicesimo posto nella storia dei migliori marcatori del Bologna nel torneo. Il rigore trasformato al minuto 99 (98’ e 38“ per la precisione), è pure il gol più tardivo della storia rossoblù. Tardivo ma importante e fondamentale. In settimana Orsolini aveva detto di sentirsi ormai maturo: lo dimostra riuscendo a incidere con traversa e rigore negli ultimi minuti, anche all’interno di una partita per lui complicata. E’ la gara che restituisce segnali incoraggianti dall’attacco.

Perché a segno ci va pure Santiago Castro, a un passo dal diventare il calciatore più giovane (a 21 anni e 4 giorni oggi) a raggiungere quota 10 gol in serie A con la maglia del Bologna nell’era dei tre punti. Nella storia, l’argentino, potrebbe iscriversi domenica a Lecce.

Prima però, c’è un altro appuntamento con il destino: quello dell’Europa League. Ritrovato l’attacco in campionato, Castro e Orsolini cercano i primi gol in Europa. Un anno fa, in Champions, niente da fare. Con il Lille segnò Lucumi, con il Borussia, nell’unica vittoria della campagna europea, andarono a segno Iling-Junior e il signore di Coppe Thijs Dallinga, mentre a Lisbona con lo Sporting a segnare fu Pobega.

Manca l’acuto di Castro e Orsolini. E non c’è dubbio che se l’argentino vorrà ritrovare la nazionale e Orsolini vorrà fare ulteriori passi avanti nel ranking di Gattuso, che promette di restituirlo all’azzurro con continuità, è dall’Europa che dovrà passare un salto di qualità per l’acquisizione di un ulteriore status.

Si torna a Birmingham, in casa dell’Aston Villa. Poi Friburgo al Dall’Ara, Steaua a Bucarest, poi Brann e Salisburgo in casa, Celta Vigo, Celtic e Maccabi per chiudere: gare utili per dimostrare che Orsolini e Castro possono fare la differenza anche in Europa, per dimostrare di potere trascinare il Bologna verso una nuova favola e verso i playoff per gli ottavi di Europa League. Intanto Orso ha segnato il secondo gol in 4 gare, nonché il secondo consecutivo al Dall’Ara.

E Castro conferma di essersi lasciato alle spalle l’infortunio della scorsa stagione: dopo l’assist con il Como, rete con tocco in buca d’angolo a completare una gara di sostanza, di lotta e di governo. Passi avanti, l’attacco è tornato. Ne servono altri: in Europa.