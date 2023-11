Febbre da derby, in 2500 al Franchi. Settore ospiti esaurito in poche ore

Com’era facile prevedere il primo round della prevendita dei biglietti di settori ospiti del Franchi per il derby di domenica con la Fiorentina è durato un battito d’ali, facendo felici 2.500 bolognesi e scontentandone almeno altrettanti. Nemmeno il tempo di aprire, ieri mattina alle 10, la caccia al tagliando, venduto al prezzo di 23 euro ai soli possessori di Fidelity Card rossoblù, che nel giro di qualche ora il cassiere viola ha dovuto issare il cartello di ‘sold out’. Primo round, si diceva: per capire se ce ne sarà un secondo la diplomazia di Casteldebole è all’opera dal primo pomeriggio di ieri. L’ad rossoblù Claudio Fenucci ha chiesto infatti al dg della Fiorentina Joe Barone se esistano le condizioni per ritagliare un altro piccolo settore del Franchi da destinare ai tanti tifosi rossoblù che dopo una giornata di peripezie sui circuiti di vendita Vivaticket sono rimasti a bocca asciutta. Ma è molto difficile, considerato che al Franchi non si ricordano tanti precedenti in materia e che da sempre i rapporti tra le tifoserie rossoblù e viola sono tesi. I famosi motivi di ordine pubblico sconsigliano eccezioni e al momento non hanno spostato le due questure dalla decisione di consentire ai soli residenti in Emilia-Romagna di acquistare il biglietto nello spicchio di curva Ferrovia destinato alla tifoseria ospite. La scelta, legittima, delle due questure di fatto impedisce anche il blitz dell’ultima ora da Bologna nel giorno della partita in qualsiasi altro settore del Franchi. Per intendersi: domenica nessun bolognese potrà acquistare un biglietto di tribuna, settore che peraltro al Franchi non è particolarmente indicato per gite di famiglia con vessilli al seguito che non siano quelli viola. Fiorentina-Bologna rischia di essere davvero una gara non per bolognesi: o almeno non per bolognesi in presenza. Non a caso le attenzioni dei tifosi rossoblù (che questa sera si ritroveranno all’Admiral Park Hotel di Zola Predosa per la cena del club Andrea Costa) sono puntate sul derby dell’Appennino di ritorno in programma a gennaio, quando la curva Bulgarelli esibirà una coreografia per cui sono già stati raccolti fondi in occasione della gara casalinga di campionato con l’Empoli. Prima c’è il viaggio a Firenze. Non per molti, salvo che Fenucci non riesca nel piccolo miracolo di convincere il club viola e le due questure.